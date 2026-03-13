Daniela Celis confesó que le cuesta “soltar” a Thiago Medina: “No tenés una idea de la química que tenemos”

Daniela Celis confesó que le cuesta “soltar” y volvió a poner en primer plano la química que la une a Thiago Medina. La exparticipante de Gran Hermano habló de cómo esa conexión sigue marcando su vida personal y familiar. En sus palabras, la intensidad de la relación aparece como un aspecto difícil de dejar atrás.

Daniela Celis sorprendió con una confesión sobre lo que le cuesta “soltar” de Thiago Medina

Daniela Celis reconoció que le resulta difícil dejar atrás una relación que sigue marcando su presente y volvió a destacar la química que la une a Thiago Medina. La exintegrante de Gran Hermano habló de cómo esa conexión permanece en su vida cotidiana y familiar, describiendo la intensidad de un vínculo que se mantiene con fuerza.

Daniela Celis y Thiago Medina

En las últimas horas, se conoció un video donde la influencer está con Juli Poggio en el stream de Martín Cirio y reveló detalles de su relación que impactaron a todos sus seguidores. Durante la entrevista, el streamer comparó la forma de ser de ambas invitadas y señaló: “Siento que vos, Dani, sos re heterosexual. Sos muy Dios, patria y familia”, le dijo entre risas, mientras señalaba que Poggio parecía tener una postura “más permisiva”.

Entre risas, la influencer lanzó una frase que generó carcajadas en el estudio: “Sí, amiga, a vos te encanta la p**”. Ante esto, Daniela Celis no dudó en responder con humor, redoblando la apuesta y mostrando naturalidad frente al tema. La influencer se expresó con soltura sobre sus gustos y, lejos de incomodarse, respondió: “Sí, sí, la amo. La amo. Ay, Dios, no podría vivir sin una…”

Por su parte, la influencer dejó claro que lo que sucede entre ella y Thiago Medina trasciende las cámaras. Al hablar de su pareja, destacó que la atracción es tan intensa que resulta difícil de poner en palabras. Esa confesión reforzó la idea de que su vínculo no se limita a lo que se conoció en el reality, sino que se sostiene en una conexión íntima que ella misma definió como imposible de reemplazar.

Las confesiones de Daniela Celis sobre su intimidad con Thiago Medina

Uno de los detalles que más impresionaron a Martín Cirio y los seguidores de Daniela Celis fue la forma en la que la influencer habló de su vida íntima. Con humor y picardía, comentó sobre las cualidades físicas de su pareja: “Es una cosa que…”, interrumpiéndose con una sonrisa cómplice que generó risas y complicidad entre quienes la escuchaban.

Daniela Celis y Thiago Medina

Según explicó la exparticipante de Gran Hermano, su relación está atravesada por una química difícil de describir. “Me pasó algo malo a mí en la vida: encontré una… muy buena. Me enamoré de esa buena, tuve dos hijas con esa buena… y como que me cuesta soltar la buena”, comentó, dejando en evidencia lo complejo que resulta para ella pensar en un futuro sin él.

Las declaraciones de Daniela Celis no solo generaron repercusión en los medios, sino también entre sus amigos y seguidores. Juli Poggio, quien compartió con ella la experiencia de Gran Hermano, quedó descolocada ante la sinceridad de la influencer. Por su parte, Martín Cirio recordó la fuerte conexión con la que ella y Thiago Medina iniciaron su relación.

Daniela Celis y Thiago Medina

Daniela Celis dejó en claro que le cuesta soltar a Thiago Medina y que la química que comparten sigue siendo el eje de su vínculo. La sinceridad con la que se expresó sorprendió a sus seguidores, pero dejó en claro la fuerte conexión que comparten los exparticipantes de Gran Hermano, quienes ya son padres de las mellizas, Aimé y Laia.

VDV