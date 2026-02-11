Para Daniela Celis estas últimas horas estuvieron teñidas de incertidumbre y congoja tras haber sido notificada de una imputación penal por la promoción ilegal de casinos online. Por este motivo, la modelo decidió prender la cámara de su teléfono celular y, mediante una selfie en el interior de su auto, se tomó una foto y realizó un fuerte descargo contra la Justicia. Asimismo, redobló la apuesta asegurando que “lucran con su imagen”.

La palabra de Daniela Celis

Este martes 10 de febrero, Daniela Celis fue notificada formalmente de la imputación en una causa penal vinculada a la promoción de casinos clandestinos. Como gesto de salvaguardar su imagen y brindar explicaciones a sus seguidores, la mamá de las gemelas Laia y Aimé realizó un contundente descargo en su cuenta personal de Instagram donde habló a corazón abierto.

Daniela Celis | Instagram

“¿Pueden creer lo que estoy viviendo? Se me termina de imputar penalmente, en una causa por apuestas ilegales en el 2025 -que no hice- con los datos de una cuenta falsa y un número de celular que ¡no son míos!”, comenzó escribiendo la panelista anonadada por este revés judicial. Acto seguido, exclamó: “¡No soy yo! Es una cuenta fandom con más de 400k (400 mil seguidores). Está facturando cifras millonarias con mi imagen”.

Las severas consecuencias que recaerían sobre Daniela Celis

Desde hace ya un tiempo, la justicia está en búsqueda de sancionar con importantes multas económicas y hasta con la posibilidad de estar tras las rejas de confirmarse la participación de los acusados en la difusión y promoción de sitios de apuestas ilegales. Es por esta razón que, Daniela Celis mostró su indignación al respecto. “Yo tengo que abonar una locura de dinero para que se demuestre que soy inocente. Qué injusta es la vida, ¿no? Así es como me trata el 2026″, lanzó con ironía y visiblemente afectada por la resolución judicial.

Aunque hasta el momento no se conocen más detalles del proceso penal en el que está involucrada, Pestañela apareció públicamente para limpiar su imagen y buen nombre e intentar desligarse de las serias acusaciones en la Justicia. No obstante, reveló que ya cuenta con el patrocinio de un letrado -reconocido de los medios de comunicación- para afrontar toda esta engorrosa situación. “Estamos trabajando la defensa junto a mi abogado Walter Cormace”.

Descargo de Daniela Celis ante la acusación penal | Instagram

De esta manera, Daniela Celis afronta este nuevo año con un litigio judicial del que intentará salir intacta. Para ello deberá respetar los tiempos judiciales y confiar en su representante legal para limpiar su imagen y hallar a los verdaderos culpables. En esta línea, cabe destacar que figuras como Wanda Nara, L-Gante, Bárbara Silenzi, Flor Vigna, Sasha Ferro, Lola Tomaszeuski, Mario Laurens, Traniela Campolieto, Mariano de la Canal, Gabriel Orcellet, Romina Uhrig, y Nicolás Voutrinas Fontán -entre otros- fueron imputados por promoción y captación de apostadores, debiendo afrontar fuertes multas económicas y prestar su imagen para resarcir el daño ocasionado mediante una serie de pautas judiciales. Entre ellos, la grabación de un spot de concientización el cual tuvieron que viralizarlo en sus respectivos perfiles digitales y, además, asistir a un curso presencial de concientización dictado por la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires.

NB