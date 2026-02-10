Daniela Celis contó la experiencia paranormal que vivió con sus hijas durante la internación de Thiago Medina: "Lo vieron"

A cuatro meses del accidente que puso en riesgo la vida de Thiago Medina, Daniela Celis decidió contar una experiencia "inexplicable" que vivió junto a sus hijas gemelas, Laia y Aimé, al momento que el padre de las pequeñas estaba internado en terapia intensiva, en coma. Hasta el momento, los influencers no encuentran respuestas para explicar la secuencia que puede ser calificada como paranormal.

Daniela Celis, Thiago Medina y sus hijos en una conexión paranormal

En septiembre de 2025, Thiago Medina sufrió un accidente al momento que manejaba su moto. El ex Gran Hermano sufrió graves lesiones y estuvo internado por más de un mes. Su estado de salud fue muy grave, con un pronóstico complicado, que lo mantuvo más de 20 días internado en terapia intensiva sin consciencia y debió ser intervenido quirúrgicamente en diversas ocasiones.

Luego del complicado momento, el joven logró recuperarse y pudo rencontrase con su familia. Actualmente, continúa en recuperación pero pudo retornal a su vida normal. En este presente feliz para la familia, en las últimas horas Daniela Celis, expareja y madre de las hijas de Thiago, reveló una situación que atravesaron en aquel entonces, y que hasta el momento no encuentran explicación.

“Las nenas son repaperas, pero en ese mes nunca lo mencionaron. Un día estábamos las tres sentadas jugando en el cuarto y Laia mira la puerta, me dice ‘papá’, sonríe y sigue jugando”, introdujo la joven en el ciclo Patria y Familia (Luzu). Tal como indicó, en ese momento no analizó la situación. Pero fue luego de la recuperación de Thiago que ambos detectaron que se trató de algo, al menos, raro.

Es queThiago le reveló a Daniela un sueño que tuvo al momento que se encontraba en coma. “Estabas vos sentada en un ángulo en la pieza, yo estaba en la puerta y quería entrar a jugar con ustedes y no podía. Había algo que me chocaba y no podía entrar, no podía entrar. Hacía fuerzas para entrar y no podía pasar esa puerta”, le había relatado sobre este sueño. Fue ante estos detalles que la ex Gran Hermano relacionó aquella escena con sus hijas con esto que "veía" su expareja durante su internación.

La también influencer le contó a Thiago la secuencia que había vivido con Laia cuando lo nombró y la sorpresa fue para ambos, siendo una experiencia paranormal. “Mis hijas lo vieron. Y después con el psicólogo también entendí que mis hijas no lo mencionaban porque lo sentían con nosotras. O sea, como que él estaba siempre ahí al lado de ellas”, cerró la joven.

A este relato se le suma el realizado por el joven días atrás, en una entrevista en DGO, en el que indicó una de las imágenes que recuerda que tuvo durante su internación fue su llegada al cielo. “Tenía la imagen en mi cabeza, que no me la olvido nunca, de una puerta blanca y todo nubes. Una puerta enorme blanca y una persona parada", indicó y aseguró que esa misma persona le indicó que "tenía que volver" y fue al otro día que despertó.

En la actualidad, Thiago Medina se encuentra recuperado y viviendo un presente acompañado de sus hijas y Daniela Celis, con quien mantiene una buena relación como madre de su hija. Sin embargo, ambos recuerdan aquellos momentos como los más difíciles que les tocó atravesar como familia.