Así es la casa de Celeste Cid en Lanús donde creció con su familia

Celeste Cid demostró que no pierde la conexión con sus raíces. La actriz, que suele compartir momentos personales con sus seguidores en Instagram, abrió su corazón en redes sociales y compartió esta vez un viaje con nostalgia y emoción: recordó la casa de su infancia y algunos de los momentos más significativos que vivió junto a su familia en Lanús Oeste.

“Salimos a caminar con padre por Google Maps buscando la casa donde vivimos de chicos. Aquí la encontramos”, escribió emocionada sobre una captura en la que se observa la fachada de la propiedad. La vivienda mantiene la simpleza de las casas de barrio: tejas rojas, portón de madera, ventanas con rejas y paredes blancas con detalles en ladrillo, una postal que para Celeste representa mucho más que una dirección, ya que allí creció rodeada del amor de sus padres, Nora y Aníbal, y de sus hermanos Sebastián y Lucas.

El recuerdo no quedó solo en palabras. La actriz decidió acompañar ese hallazgo con fotografías retro que generaron ternura entre sus seguidores. En una de ellas, se la ve de pequeña, con un vestido a cuadros blanco y negro, de pie contra una pared iluminada y con expresión pícara. “En esa casa, finísima sacándome la bombacha”, escribió con humor, dando cuenta de su estilo personal de siempre poner un toque de ironía incluso en los recuerdos más íntimos.

Otra postal que compartió muestra a una Celeste niña en la playa, con el viento despeinándole el cabello mientras luce un suéter rojo abotonado. “Ok. Me sigo vistiendo de la misma manera. La historia de mi vida podría resumirse en ‘cuando tenés la Luna en casa 4′”, agregó, mezclando sensibilidad, astrología y humor, una combinación que ya es sello de su personalidad.

Las publicaciones rápidamente despertaron la emoción de sus seguidores, que no tardaron en enviarle mensajes de cariño y en comentar sobre la ternura de las fotos de la actriz. Para Celeste, la casa de Lanús Oeste no es solo una antigua propiedad: es el escenario de risas, juegos y aprendizajes que hoy, desde la distancia, siguen marcando su identidad.

En un presente donde el amor y los proyectos la tienen en el centro de la escena, Celeste Cid demuestra que mirar hacia atrás también es una manera de agradecer y de seguir construyendo su historia.

