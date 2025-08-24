Celeste Cid quiso agasajar a sus flamantes suegros y casi prende fuego la casa: "Puede fallar"

Celeste Cid y Santiago Korovsky son una de las parejas más consolidadas del ambiente. La actriz y el realizador audiovisual viven un romance lleno de alegrías y viajes, donde comparten los mejores momentos en redes sociales. Tras varios meses de romance, con el correr de los días, los tortolitos reafirman su amor a paso firme. Es por eso que este domingo, la artista invitó a almorzar a los padres de su novio, un evento usual que cualquier pareja hace a menudo.

Sin embargo, lo que comenzó siendo un agasajo terminó en un accidente doméstico en el que casi se le prende fuego la casa a la protagonista de Resistiré. Todo quedó grabado por André, el hijo mayor de Celeste, quien no pudo contener la risa ante semejante imprevisto.

Celeste Cid y el actor viven una intensa historia de amor. | Instagram

Celeste Cid entre risas y llamas

“Cuando invitás a la mamá y al papá de tu novio a comer un plato que aprendiste en una clase de cocina”, escribió en un video casero el joven de 20 años, primogénito de Celeste Cid y del cantante y compositor Emmanuel Horvilleur. El material audiovisual, que llevó impreso el hashtag "puede fallar", muestró cómo los invitados socorren a la artista ante la presencia del fuego que se apoderaba de los alimentos que estaban siendo rehogados en una sartén.

Asimismo, se puede ver como el actor y actual novio de la dramaturga toma un repasador para extinguir el fuego. Mientras esta escena digna de un sketch televisivo, los hijos de Celeste morían a carcajadas ante este insólito episodio. Afortunadamente, la situación no pasó a mayores y sólo quedó en una divertida anécdota.

No obstante, André no dudó en compartir este alocado momento en su cuenta personal de Instagram, donde minutos después la protagonista y dueña de casa lo reposteó para compartir su tragicómico domingo con sus más de 2,7 millones de seguidores. Un dato que no pasó desapercibido es que, al momento de compartir este post de 24 horas, además de estar etiquedata Celeste Cid y Santiago Korovsky, también aparecían las cuentas de los invitados en cuestión: Gustavo y Liliana, padres del actor cómico.

Celeste Cid y el actor muestran sus viajes por el mundo en redes. | Instagram

Una vez más, Celeste Cid vuelve a mostrar su lado más humano y natural en la famosa red social de la camarita, en la que se la puede ver cómo el humor es una de las características que la sacan a flote cuando se presentan adversidades como la del incendio fugaz en su hogar.

NB