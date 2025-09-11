Tras los rumores con Leandro Paredes, Evangelina Anderson fue vista con otro futbolista: el video

El mundo del espectáculo parece no querer darle un respiro a Evangelina Anderson. Y es que después de que trascendieron rumores de un supuesto romance con Leandro Paredes, futbolista de la Selección argentina, la modelo volvió a quedar bajo el foco mediático con nuevas imágenes que generaron un fuerte revuelo.

Evangelina Anderson

Este jueves en LAM, los panelistas compartieron un video que muestra a Evangelina en un shopping de México acompañada de otro hombre. Lejos de pasar inadvertido, el registro encendió especulaciones sobre la vida sentimental de la exesposa de Martín Demichelis, justo en el momento en que su separación volvió a ser tema de conversación pública.

Los días de Evangelina Anderson en México

El encargado de revelar la información fue Pepe Ochoa, panelista del ciclo que conduce Ángel de Brito. Según explicó al aire, las imágenes llegaron en las últimas horas y muestran a Evangelina Anderson recorriendo un centro comercial en México junto al futbolista Juan José Purata, defensor del club Tigres y convocado en varias oportunidades a la selección mexicana.

Ochoa detalló que el encuentro no fue fugaz: “Evangelina estuvo en ese shopping con este señor entre tres y cuatro horas, y se paseaba por todos lados”, contó. Además, remarcó que la situación despertó suspicacias porque la modelo suele manejarse con bajo perfil y no ser captada en situaciones privadas. “Qué raro que Evangelina no la encuentra nadie nunca en ningún lado, y justo va a un shopping y se muestra jocosamente, amorosa, con esta persona”, lanzó el periodista en tono picante.

La actitud de Evangelina Anderson

El dato que más llamó la atención fue la actitud de cercanía entre Evangelina Anderson y Purata. Según relató Ochoa, en un momento se los vio tomados de la mano, compartiendo gestos cariñosos y finalmente retirándose juntos en una Jeep colorada. “También existieron caricias, mimos”, agregó el panelista, reforzando la idea de que no se trató simplemente de un paseo casual.

Evangelina Anderson

Lo cierto es que las imágenes llegaron justo después de los rumores que habían vinculado a Evangelina Anderson con Leandro Paredes. En LAM fueron categóricos al señalar que el hombre del video no es el mediocampista argentino, despejando esa duda, pero dejando instalada una nueva incógnita sobre el presente sentimental de Anderson.