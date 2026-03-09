Así es la casa “embrujada” de Lucía Galán: minimalismo, arte abstracto y un sillón de diseño que marca tendencia

Lucía Galán mostró cómo es su casa “embrujada”, una vivienda que se distingue por la presencia de arte abstracto, muebles de diseño y una impronta minimalista. El hogar se presenta como un espacio contemporáneo, con detalles que marcan tendencia y que refuerzan la identidad estética de la artista.

Minimalismo y un sillón de diseño: La casa “embrujada” de Lucía Galán

Lucía Galán sorprendió a todos con su casa “embrujada”, un espacio donde el minimalismo convive con piezas de arte abstracto y detalles de diseño que llaman la atención. La residencia refleja un estilo moderno y personal, con ambientes amplios que combinan comodidad y estética. Con una propuesta decorativa que mezcla lo contemporáneo con lo clásico.

La cantante, integrante del dúo Pimpinela con su hermano, Joaquín Galán, sorprendió al mostrar detalles de su residencia. La cantante compartió imágenes de su living, donde aseguró haber vivido experiencias particulares. En el video que posteó, sus seguidores notaron cómo el arte abstracto logra mantener el protagonismo ante la decoración.

La casa de Lucía Galán se caracteriza por un diseño minimalista, con ambientes amplios y luminosos que transmiten una estética contemporánea. Los espacios se destacan por la presencia de sillones XXL, pensados para la comodidad y el descanso, y por muebles antiguos que aportan un contraste interesante dentro de la decoración.

El living es uno de los espacios más llamativos de la casa. Allí se puede ver un sillón de diseño que marca tendencia, acompañado por obras de arte abstracto que refuerzan la identidad estética del lugar. La combinación de piezas modernas con detalles artísticos convierte al ambiente en un punto central de la propiedad.

El arte abstracto y los detalles decorativos de la casa de Lucía Galán

En el video que compartió Lucía Galán en sus redes se pueden apreciar algunos detalles decorativos de la residencia. Las paredes están adornadas con cuadros de arte abstracto, que aportan color y dinamismo a los espacios. Estos elementos se integran con la arquitectura minimalista, generando un contraste visual atractivo.

Uno de los aspectos más destacados de la propiedad es la convivencia armoniosa de muebles antiguos con elementos modernos. Esta fusión creó un estilo ecléctico que se diferencia de las propuestas tradicionales. Los sillones de gran tamaño, junto con piezas de diseño actual, conviven con mobiliario clásico, logrando un ambiente que transmite calidez y elegancia.

A través de su cuenta de Instagram, Lucía Galán compartió un video en el que se podía ver el living de su casa y mencionó la presencia de un fantasma. Según contó, la grabación buscaba mostrar cómo uno de los muebles se movía despacio hacia un costado, sin que nadie estuviera cerca. Pero para sus seguidores, el espacio llamó la atención por su estética y por los detalles únicos.

La casa “embrujada” de Lucía Galán se muestra como un espacio donde el minimalismo, el arte abstracto y los muebles de diseño conviven en armonía. Con ambientes amplios, sillones XXL y detalles antiguos, la residencia refleja una propuesta estética que marca tendencia y que se diferencia por su personalidad.

