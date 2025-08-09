Lucía Galán reveló que canta con su hermano Joaquín por una orden de su mamá: “A ella le daba miedo”

Lucía Galán recordó una anécdota poco conocida sobre los inicios del dúo que conforma junto a su hermano Joaquín. En una entrevista reciente, la cantante reveló que la decisión de cantar juntos no surgió de una elección artística, sino de una indicación familiar que marcó el rumbo de sus increíbles carreras.

Los detalles que reveló la cantante generaron gran sorpresa entre sus seguidores y abrieron una nueva mirada sobre el origen de su grupo. Desde sus primeras presentaciones en los años ochenta, juntos construyeron una identidad artística basada en la interpretación de historias cotidianas, con letras que reflejan vínculos familiares, amorosos y sociales. Su estilo teatral y directo los convirtió en referentes de una generación.

Lucía Galán recordó cómo inició la idea de cantar en dúo con Joaquín, su hermano. “Yo cantaba sola, y él también. Pero cuando empezamos a hacerlo juntos fue por una orden que nos dieron. No fue una sugerencia, fue una orden”, explicó. Su revelación dejó claro que su unión no fue por una necesidad artística, sino que llegó como una indicación familiar, específicamente de su madre, logrando redefinir el rumbo de sus carreras.

En la misma línea, la cantante compartió que, en ese momento, no entendía del todo la razón detrás de esta indicación. “A ella le daba miedo que yo estuviera sola en el ambiente artístico. Tenía miedo de que me pasara algo, que me hicieran daño. Entonces dijo: ‘Van a cantar juntos’”, relató. Su explicación aportó una dimensión íntima al vínculo y al modo en que triunfó su camino en la industria.

A partir del consejo de su madre, Lucía y Joaquín Galán no se separaron más en lo artístico, forjando una carrera cargada de éxitos. Su dúo grabó más de 25 discos, realizaron giras internacionales y participaron en programas de televisión, obras de teatro y campañas solidarias. El estilo que tenían, basado en el diálogo musical y la representación de escenas cotidianas, se mantuvo vigente al correr de los años.

Sin embargo, a pesar de sus éxitos compartidos, cada uno eligió también tener proyecciones individuales. La cantante desarrolló una carrera como actriz y participó en distintos proyectos musicales por fuera del dúo. Mientras que el músico se dedicó a la producción y a la escritura, sin dejar de lado su rol como intérprete.

El relato de Lucía Galán sobre los inicios del dúo aportó una nueva mirada sobre el origen musical de Pimpinela. Lejos de una estrategia de producción o de decisiones centradas en la industria, la conformación de su grupo se basó en una preocupación familiar y el deseo de acompañarse mutuamente en cada paso.

