De Natalia Graciano a Mauricio Macri, Sabrina Rojas y Débora Plager, los looks de los famosos en uno de los cumpleaños más top

Más de 200 invitados formaron parte del exclusivo cumpleaños del PR Leo Mateu en el restaurante MARO Buenos Aires, un evento que reunió a empresarios, figuras del espectáculo, periodistas y referentes de la política en una noche cargada de glamour, música y rituales energéticos. Entre los asistentes que acapararon miradas estuvieron Natalia Graciano, Sabrina Rojas, Débora Plager y el expresidente Mauricio Macri, quienes apostaron por estilismos sofisticados y muy alineados con la estética nocturna del evento.

Cumpleaños de Leo Mateu

Romina Gaetani y Leo Mateu

Melina Migliore

El estilismo audaz de Natalia Graciano

Natalia Graciano eligió un look que combinó sensualidad y elegancia. La modelo apostó por un conjunto de encaje negro con transparencias, compuesto por una falda larga de tul bordado que dejaba ver una estructura tipo body, generando un marcado efecto lencero. En la parte superior sumó un bralette de escote profundo y un blazer negro de corte sastrero que equilibró la audacia del encaje con una silueta estructurada y sofisticada.

Natalia Graciano en el cumpleaños de Leo Mateu

Sabrina Garciarena, Jose Chatruc y German Paoloski

Sabrina Rojas y un total black de ensueño

Para la noche, Sabrina Rojas apostó por un mono negro que combinó elegancia con un aire moderno. La pieza, de cuerpo ajustado y pantalón amplio tipo palazzo, presentaba breteles finos, escote en V profundo y sutiles cut outs laterales en la cintura que resaltaban la silueta. El cabello suelto con ondas suaves sumó un toque relajado que equilibró la sofisticación del conjunto.

Sabrina Rojas en el cumpleaños de Leo Mateu

Debora Plager optó por un look fancy y minimal

Por su parte, Debora Plager apostó por un estilismo nocturno donde el protagonismo estuvo en un top negro de transparencias con pedrería. La prenda, confeccionada con una delicada malla brillante, presentaba un escote en V y un panel superior transparente que cubría los hombros, creando un efecto joya muy elegante. Para equilibrar la intensidad del top, eligió un pantalón negro de tiro alto y corte recto ligeramente acampanado, que estilizó la figura y aportó un aire clásico al conjunto.

Débora Plager en el cumpleaños de Leo Mateu

Mauricio Macri, elegancia clásica

En contraste con los looks más audaces de la noche, Mauricio Macri optó por una estética clásica y sobria. El ex presidente lució un traje azul marino de corte tradicional combinado con una camisa celeste clara y zapatos de cuero marrón oscuro. La ausencia de corbata aportó un aire más relajado y acorde al contexto social del evento, logrando un estilismo elegante y distendido al mismo tiempo.

Leo Mateu y Mauricio Macri

El impresionante look de Flor de la V

Flor de la V apostó por un estilismo compuesto por un vestido largo azul de una sola manga que se destacó por su siluetal. La prenda, confeccionada en un tejido fluido con bordados plateados de inspiración orgánica, generaba destellos sutiles bajo las luces del evento. El detalle más llamativo fue una estola de plumas en el mismo tono azul.

Flor de la V y Fabian Medina en el cumpleaños de Leo Mateu

Entre transparencias, sastrería elegante y apuestas monocromáticas, los invitados al cumpleaños de Leo Mateu demostraron que la moda también fue protagonista de la noche. Desde la audacia de Natalia Graciano hasta la elegancia clásica de Mauricio Macri, pasando por el glamour sofisticado de Sabrina Rojas y Débora Plager, cada uno aportó su propio estilo a una celebración que reunió a algunas de las figuras más destacadas de la escena social porteña.