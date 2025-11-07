Antonela Roccuzzo se mimetizó con Lionel Messi y lució un sofisticado look con un toque personal

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi una vez más fueron fotografiados tomados de la mano y cautivaron a todos. Tras la entrevista del futbolista en el America Business Forum, la modelo rosarina compartió fotos de los atuendos elegantes que eligieron para la ocasión. A las pocas horas, la pareja cosechó una lluvia de halagos y mensajes en las redes sociales.

Amor y elegancia en pareja: los looks combinados de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi son una de las parejas más queridas a nivel mundial. La influencer y el jugador comparten su vida familiar en Instagram, sus compromisos laborales y lo solidez de su relación. Por estas razones, lograron ganarse el cariño de la gente y se convirtieron en las figuras públicas con mayor alcance en las redes sociales.

En esta oportunidad, la joven rosarina mostró que acompañó a su esposo al America Business Forum, realizado en el Kaseya Center de Miami, donde fue entrevistado por Francis Suárez, el alcalde de esa ciudad. Para este evento, Lionel Messi eligió un traje de rayas finas en tono gris oscuro, combinado con una camisa blanca sin corbata. Este look elegante pero relajado a la vez estuvo acompañado de un par de zapatos de cuero en tonalidad negra.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi

Antonela Roccuzzo, por su parte, siguió su propuesta con un conjunto sastrero: blazer estructurado y pantalón de vestir recto, ambos en tono negro intenso. El detalle de su atuendo, que le aportó ese toque sensual y femenino que suele tener su estética, fue una blusa de encaje en el mismo color. Este guiño delicado contrastó con la rigidez de las prendas, logrando un equilibrio entre lo clásico y lo contemporáneo.

Para completar su vestimenta, la empresaria sumó accesorios claves: un clutch dorado metalizado que aportó un toque de brillo y unos stilettos negros de punta fina que estilizaron su figura. En cuanto al maquillaje, optó por una piel luminosa, labios nude y mirada destacada, mientras que su pelo estuvo suelto con ondas suaves.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi

Lo más llamativo fue la coordinación entre ambos: tanto Antonela Roccuzzo como Lionel Messi apostaron por la sastrería en tonos oscuros. Este tipo de looks matchy matchy es una tendencia que pisa fuerte entre las parejas más influyentes. Sin embargo, esta combinación también estuvo marcada por sus sellos personales.

Mientras él mantuvo su impronta elegante y minimalista, ella aportó un aire fashionista con su blusa de encaje y el complemento dorado. Sin lugar a dudas, juntos conformaron una dupla que fusionó estilo, sofisticación y complicidad en una ocasión más que especial para la carrera del futbolista.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi

En las imágenes que subió Antonela Roccuzzo a su red social de Instagram, donde reúne 40 millones de seguidores, mostró que ambos llegaron de la mano luciendo outfits que combinaban a la perfección bajo un mismo diseño formal y una similar gama cromática. Sin escribir nada y junto a un emoji de corazón rojo, la influencer dejó en claro que se acompañan en cada paso y momento de sus vidas.

De esta manera, Antonela Roccuzzo compartió que se mimetizó con su pareja Lionel Messi y lució un sofisticado look compuesto por un blazer y pantalón sastrero, al que le agregó una blusa negra de satén y encaje para brindarle su toque personal.