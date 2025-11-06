Acusan a la China Suárez de copiar a Antonela Roccuzzo: las particulares coincidencias

Una vez más el nombre de Eugenia “China” Suárez vuelve a estar vinculado a Antonela Roccuzzo y Lionel Messi. Hace unas semanas, la actual novia de Mauro Icardi reaccionó a una publicación de la esposa del delantero del Inter de Milan, lo que generó un aluvión de críticas defenestrándola. Ahora, los usuarios atentos a los movimientos en redes sociales de la actriz encontraron particulares coincidencias que la volverían a poner en el centro del ojo público.

La China Suárez genera controversias por imitar a Antonela Roccuzzo

Lejos de ser un match entre ambas, la China Suárez volvió a ser fuertemente criticada por haberle "copiado" un look a Antonela Roccuzzo, según lo expresado en redes sociales. Desde que está en pareja con el exmarido de Wanda Nara, la artista adoptó un estilo más sobrio y lleno de sofisticación. Indican que al vincularse con un multimillonario le abrió las puertas a un universo desconocido para ella, pero del que rápidamente se apropió. La adquisición de marcas exclusivas que eligen las principales figuras del mundo como Lionel Messi y su pareja, la llevaron a ostentar en redes su nuevo estilo.

Antonela Roccuzzo y la China Suárez | Instagram

En este marco, los usuarios en redes atentos a los movimientos de la mamá de Rufina, Amancio y Magnolia detectaron que el clan Messi estaría siendo un foco de interés en ella. Para los cibernautas, este gesto de la intérprete sería tomado como una suerte de “modus operandi”, donde buscaría captar la atención imitando a grandes figuras a nivel mundial.

Pese a que muchos desertores creen que “quería ser Wanda (Nara) y que logró quedarse con sus cosas”, para otros, sostienen que la China se querría alejar de la imagen de la ex de su pareja adaptándose a las tendencias que impone Antonella Roccuzzo sin proponérselo.

Antonela Roccuzzo, China Suárez | Instagram

Hace exactamente un año, esto quedó en evidencia, cuando la novia de Icardi -quien se encontraba iniciando su amorío con el jugador-, se presentó en el prestigioso Festival de Cine de Canadá, donde lució un vestido negro al cuerpo de una manga y estilo drapeado, muy parecido al que usó semanas atrás la esposa del capitán. Lo que en aquel momento parecía una mera coincidencia, ahora cobra sentido para los cibernautas: no era pasión por la moda y la tendencia, era para asemejarse al estilo y a la impronta de la rosarina.

China Suárez | Instagram

La China Suárez fue duramente criticada por copiarlo a Lionel Messi

En esta línea, la China Suárez también adquirió un accesorio exclusivo que utiliza Lionel Messi a la hora de asistir a los entrenamientos: un exclusivo bolso valuado en miles de euros. Como era de esperarse, los fanáticos de la familia Messi-Roccuzzo no tardaron en manifestar su malestar en la web. Frases como: “Qué miedo, le copia hasta las carteras”, “ya es demasiado evidente”, o “parece que quiere llamar la atención de Messi”, fueron algunas de las que circularon entre los que quieren quitar la imagen de la emblemática actriz del círculo público del delantero de la Selección Nacional.

Lionel Messi | Instagram

Mientras algunos usuarios y analistas en moda y tendencias restan importancia a las similitudes con el estilo de China Suárez, atribuyéndolas a una mera coincidencia o al reconocimiento generalizado de la elegancia natural de Antonela, es innegable que la esposa de Messi se consolidó como un ícono de estilo a nivel mundial junto al astro argentino. Por su parte, la actriz debe de seguir lidiando con los haters y las personas que no aprueban su vínculo con Mauro Icardi.

NB