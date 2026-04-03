Así es la casa de Mauro Szeta: un estudio privado, arte disruptivo y una biblioteca llena de premios

Mauro Szeta abrió las puertas de su casa y mostró cómo un estudio privado, el arte disruptivo y una biblioteca llena de premios forman parte de un espacio pensado para equilibrar la vida cotidiana con el trabajo. La propiedad se organiza en ambientes abiertos y destaca la calidez de la madera, mientras cada detalle refleja una identidad que combina funcionalidad.

Arte disruptivo y espacios abiertos: la increíble casa de Mauro Szeta

Mauro Szeta mostró su casa como un lugar donde conviven un estudio privado, piezas de arte disruptivo y una biblioteca repleta de premios que simbolizan su recorrido. Con una impronta cálida y moderna, los espacios abiertos se integran con elementos clásicos y contemporáneos, generando un entorno versátil que acompaña su rutina.

La casa de Mauro Szeta

A través de sus redes sociales, el reconocido periodista compartió distintas imágenes y videos donde se apreciaron distintos detalles de su residencia. Cada rincón parece pensado para equilibrar lo personal con lo profesional, en ambientes que reflejan tanto su trayectoria como su identidad, aportando una sensación íntima pero moderna.

El living de Mauro Szeta es uno de los puntos fuertes de la vivienda. Allí, un sillón de tres cuerpos en tono gris oscuro se luce junto a una mesa ratona en tono madera. Junto al gran ventanal de una de las paredes, se aprecia una estantería empotrada que reúne recuerdos personales y objetos antiguos que aportan identidad.

La casa de Mauro Szeta

Además, se aprecian dos arañas hechas de cristales sobre la mesa de ocho lugares del comedor, aportando un aire elegante al espacio. La armonía clásica del ambiente se ve interrumpida por detalles de arte disruptivo, un cuadro disruptivo con tonos negros, blancos y rojos y una lámpara de diseño poco convencional que suman carácter.

La biblioteca llena de premios que da un aire especial al estudio privado de Mauro Szeta

Sin dudas, el espacio más significativo es el estudio privado que Mauro Szeta armó para grabar sus videos sobre casos policiales. Este ambiente funciona como set de grabación, lugar de trabajo y archivo personal. Se aprecia un escritorio que acompaña a la perfección la estética del lugar; además, colocó un sillón a juego para armar un sector de lectura.

El estudio de Mauro Szeta

Allí también se luce una biblioteca imponente en color madera oscura, repleta de libros y coronada por una colección de premios que reflejan su trayectoria profesional como periodista especializado en policiales. Cada objeto parece contar una historia y aporta un valor simbólico, dándole un marco personal a su sector de filmación.

Entre la calidez de la madera y los objetos personales, la casa de Mauro Szeta apuesta por una estética que mezcla lo clásico con lo disruptivo. Los ambientes abiertos permiten que la luz natural sea protagonista, mientras que los detalles aportan modernidad. El living invita a la reunión y al descanso, mientras que el estudio privado concentra la actividad profesional.

El estudio de Mauro Szeta

Mauro Szeta mostró en su casa un estudio privado, arte disruptivo y una biblioteca llena de premios que reflejan su recorrido profesional y personal. Cada espacio combina funcionalidad y estilo, con ambientes abiertos que potencian la luz natural y detalles que aportan identidad. La propiedad se convierte en un lugar donde conviven trabajo y vida cotidiana en un equilibrio perfecto.

VDV