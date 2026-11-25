Ángel Di María y Jorgelina Cardoso protagonizaron uno de los eventos más recordados de su historia en pareja durante una jornada que reunió a familiares, amigos y figuras cercanas en Rosario. A quince años de su unión, la cobertura de la revista CARAS permite reconstruir cómo fue el paso que marcó el comienzo de una nueva etapa en sus vidas. La organización realizada por Claudia Villafañe y la presencia de invitados conocidos formaron parte de una fecha que acompaña la trayectoria del futbolista y su familia.

El increíble casamiento de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso realizado en la Catedral de Rosario

El casamiento de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso fue uno de los acontecimientos más destacados de 2011 dentro del mundo del espectáculo. Según reconstruyó la revista CARAS en su cobertura de la época, la pareja eligió Rosario para celebrar una ceremonia que reunió a familiares, amigos y figuras cercanas de su entorno. La boda tuvo lugar el 30 de julio de ese año, en un momento muy especial para el futbolista, que atravesaba una etapa de consolidación profesional en Europa.

Ángel Di María y Jorgelina Cardoso | Crédito: Achivo CARAS

Por entonces, el futbolista mantenía un perfil reservado respecto de su vida privada, aunque decidió compartir con sus seres queridos una celebración de gran magnitud. Días antes de la boda, el jugador había expresado a CARAS su entusiasmo por el presente que atravesaba junto a su pareja. “Fui yo quien le propuso casamiento. La verdad es que me gustaría ser padre pronto. Me siento feliz”, señaló en referencia al paso que estaban por dar después de dos años de relación y convivencia.

La ceremonia religiosa se realizó en la Catedral de Rosario, uno de los más emblemáticos de la ciudad. Allí, Ángel Di María tomó la mano de Jorgelina Cardoso y avanzó junto a ella hacia el altar para sumar un nuevo capítulo a su historia de amor. La pareja se había conocido gracias a familiares del futbolista y, tras mantenerse en contacto, decidió construir una vida en común que más tarde continuó en Europa, primero en Portugal y luego en España, donde jugaba para el Real Madrid.

Ángel Di María y Jorgelina Cardoso | Crédito: Achivo CARAS

Uno de los detalles que más llamó la atención de aquella noche fue el look elegido por la novia. En su llegada a la catedral, lució un vestido de Dolce & Gabbana confeccionado en seda y completamente bordado, con una silueta ajustada y una espalda descubierta que acompañó el estilo clásico de la ceremonia. La emoción del momento también quedó reflejada en las palabras que compartió durante esa etapa de su vida, cuando se preparaba para comenzar una nueva etapa junto al futbolista.

Una fiesta para 250 invitados y con la organización de Claudia Villafañe: El casamiento de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso

Tras el intercambio de alianzas y la bendición religiosa, los recién casados se trasladaron al Salón Metropolitan, ubicado en el shopping Alto Rosario. El lugar fue el escenario elegido para una celebración que reunió a unas 250 personas. Antes de ingresar al salón, Ángel Di María y Jorgelina Cardoso posaron para la revista CARAS junto al tradicional cartel de “Recién Casados” que adornaba el vehículo que los trasladó desde la catedral hasta la recepción.

Ángel Di María y Jorgelina Cardoso | Crédito: Achivo CARAS

La organización integral del evento estuvo a cargo de Plan V, la empresa conducida por Claudia Villafañe. La participación de la empresaria en la boda estaba relacionada con el vínculo que el futbolista había construido con Diego Maradona durante su etapa en la selección argentina. Entre los invitados también estuvo Gianinna Maradona, quien asistió acompañada por su hijo Benjamín. Su presencia fue uno de los detalles destacados de una noche que reunió a familiares y allegados de la pareja.

La lista de asistentes incluyó además a algunas figuras relacionadas con el fútbol argentino. Aunque se esperaba la presencia de Lionel Messi, finalmente el rosarino no pudo asistir debido a compromisos previamente asumidos. En cambio, uno de los futbolistas que sí acompañó a los novios fue Ezequiel “Pocho” Lavezzi, quien llegó junto a su entonces pareja, Yanina Screpante. Durante la celebración, Ángel Di María y Jorgelina Cardoso contaron con espectáculos musicales y momentos especiales que acompañaron la cena y el baile.

Claudia Villafañe y Gianinna Maradona en el casamiento de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso | Crédito: Achivo CARAS

Como recuerdo del casamiento, los asistentes recibieron un souvenir con forma de corazón que llevaba los nombres de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso. La fiesta se extendió hasta la madrugada y marcó el cierre de una jornada que había comenzado horas antes en la Catedral de Rosario. Los recién casados pasaron su primera noche como matrimonio en el hotel Ros Tower de la ciudad, mientras que la luna de miel quedó postergada debido a los compromisos deportivos que aguardaban al jugador.

VDV