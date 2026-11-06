Así fue el cumpleaños de Pía, la hija de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso: torta de cuatro pisos, temática de TikTok y estación de makeup

Pía Di María celebró sus nueve años con una fiesta que tuvo como eje la música, el baile y la estética de las estrellas pop. La hija de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso disfrutó de una jornada con una ambientación inspirada en TikTok, espacios especialmente preparados para los invitados y actividades que acompañaron cada momento de la celebración.

Así fue el cumpleaños de Pía Di María

El festejo reunió una combinación de colores fucsia, celeste y negro, con luces de neón, referencias musicales y detalles que recrearon el clima de un evento VIP. Tanto el deportista como la empresaria estuvieron presentes y acompañaron a su hija durante la celebración, en la que no faltaron las fotografías, las coreografías y una torta especialmente diseñada para la ocasión.

Una fiesta inspirada en TikTok y el universo pop: así fue el cumpleaños de Pía

La temática del cumpleaños de Pía Di María estuvo presente desde el ingreso de los invitados, que recibieron credenciales colgantes personalizadas con la inscripción “Pía 9”, al estilo de las acreditaciones de un evento exclusivo. La ambientación incluyó un fondo fotográfico con una estrella LED, auriculares, notas musicales, globos y carteles metalizados, además de referencias directas a la plataforma con frases como “Do it like TikTok” y teléfonos gigantes.

Entre las propuestas también hubo una pasarela iluminada, donde las chicas pudieron bailar, cantar y mostrar sus looks. Para completar la experiencia, se repartieron gorritos piluso en tonos fucsia y rosa chicle, junto con lentes de sol. La estación de makeup y los espacios de belleza y accesorios VIP formaron parte de las distintas propuestas pensadas para que los invitados se sintieran protagonistas de la fiesta. La celebración también tuvo actividades recreativas. Se instaló un tobogán inflable rosa gigante en el jardín y una propuesta de realidad virtual con visores, que incluso contó con la participación de Ángel Di María. Además, hubo un espejo interactivo con ring light y carteles de neón para sumar fotografías y recuerdos de la jornada.

La torta de varios pisos y los detalles del festejo de Pía

Uno de los momentos centrales de la celebración del cumpleaños de Pía llegó con la torta, que tuvo varios niveles y siguió la estética de la celebración. El diseño combinó un patrón damero en celeste y negro con elementos vinculados a la música, como un micrófono, vinilos y notas musicales. Los detalles metalizados plateados, las pequeñas bolas de boliche y los logos de TikTok reforzaron la temática pop. Al momento de las velitas, las llamas dieron paso a chispas de luz fría que acompañaron el festejo.

La torta de varios pisos y los detalles del festejo de Pía

Los souvenirs también estuvieron pensados en sintonía con el concepto VIP: cada invitado recibió una mochila transparente personalizada, decorada con pines, stickers, parches, dijes y distintos accesorios. Así, Ángel Di María y Jorgelina Cardoso acompañaron a la cumpleañera durante la celebración. En uno de los momentos más tiernos, el futbolista se acercó a darle un beso en la mejilla mientras la joven disfrutaba de momento, rodeada de familiares e invitados que se sumaron al festejo de sus nueve años.