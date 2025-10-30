Así fue el casamiento de Luciano Pereyra y Julia Rezzuto: organizado por Claudia Villafañe, casi secreto y en plena naturaleza

Luciano Pereyra y Julia Rezzuto celebraron su casamiento casi secreto en un entorno natural, con una organización a cargo de Claudia Villafañe. La ceremonia se realizó en Luján, con una ambientación cuidada y una lista de invitados reducida. El evento combinó sencillez, afecto y una estética pensada para preservar la intimidad.

Los detalles del casamiento secreto de Luciano Pereyra y Julia Rezzuto

Luciano Pereyra y Julia Rezzuto celebraron su casamiento en una ceremonia íntima, rodeados de naturaleza y con una organización cuidada a cargo de Claudia Villafañe. El evento se realizó en Luján, ciudad natal del cantante, y reunió a un grupo reducido de familiares y amigos cercanos de la pareja, quienes viven su amor con perfil bajo.

La celebración tuvo lugar el sábado 22 de marzo y se desarrolló en un entorno natural, con ambientación rústica y detalles pensados para generar un clima cálido y relajado. El espacio elegido fue una finca ubicada en las afueras de la ciudad, con vegetación abundante y caminos de tierra. La ceremonia se realizó al aire libre, con estilo simple y con detalles que se integraron de la mejor manera.

Según se conoció, Claudia Villafañe estuvo a cargo de la organización general, aportando su experiencia en eventos privados y su estilo sobrio. La ambientación incluyó flores en tonos neutros, mesas de madera, textiles livianos y una iluminación cálida que acompañó el atardecer. Todo fue pensado para preservar la intimidad y evitar la exposición.

Cabe destacar que Luciano Pereyra y Julia Rezzuto llevan seis años juntos y mantienen una relación lejos de los medios. El casamiento fue una forma de formalizar ese vínculo, sin grandes anuncios ni cobertura masiva. Las imágenes que circularon muestran a la pareja sonriente, vestida con diseños sencillos y en sintonía con el entorno. El cantante optó por un traje claro, sin corbata, mientras que su pareja lució un vestido de líneas rectas, con escote suave y peinado recogido.

El tierno mensaje de Luciano Pereyra para Julia Rezzuto luego de su casamiento

Entre los invitados estuvieron familiares directos, amigos de la infancia y algunos colegas del ámbito artístico. La lista fue reducida y se priorizó la cercanía afectiva. No hubo presencia de cámaras ni cobertura en vivo, y las fotos que se conocieron fueron compartidas por el cantante en sus redes sociales horas después del evento.

“¡Y un día serán todos los días, pero a tu lado! ¡¡Qué bendición del cielo tenerte, tenernos y encontrarnos en los tiempos perfectos de Dios!! ¡Te amo, Julia! ¡¡Gracias por la melodía más hermosa que han escuchado mis oídos al regalarme tu SÍ ACEPTO!! Tu esposo Luciano”, escribió Luciano Pereyra en su cuenta de Instagram.

La pareja no realizó declaraciones públicas sobre el casamiento, más allá de los mensajes compartidos en sus redes. El evento fue pensado como un momento privado, sin cobertura mediática ni difusión anticipada. La decisión de mantener el perfil bajo responde a una postura que ambos adoptaron desde el inicio de su relación.

Luciano Pereyra y Julia Rezzuto celebraron su casamiento organizado por Claudia Villafañe, en una ceremonia casi secreta y en plena naturaleza. La elección del entorno, el perfil bajo de la celebración y la presencia de personas cercanas marcaron el tono de un evento pensado para preservar la intimidad.

