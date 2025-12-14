Catherine Fulop y Ova Sabatini hablaron sobre su crisis de pareja: "Uno a veces se pierde"

Catherine Fulop y Osvaldo "Ova" Sabatini llevan más de treinta años juntos como pareja. Los célebres actores se conocieron en 1993 cuando formaban parte de la recordada ficción Déjate Querer. Desde ese entonces, iniciaron un romance que perdura en el tiempo. Sin embargo, su matrimonio atravesó por un fuerte altibajo que puso a prueba su amor.

Tal es así que juntos se presentaron en el programa La Divina Noche de Dante (eltrece) donde abordaron sobre los momentos más difíciles de su romance y cómo hicieron para superarlos, a tal punto que llegaron a contarle su experiencia a Paulo Dybala para ayudarlo en esta nueva etapa que están por comenzar junto a Oriana.

Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini | Instagram

Los tormentos que pasaron Catherine Fulop y Ova Sabatini

A pocos meses de convertirse en abuelos por primera vez, Catherine Fulop y Ova Sabatini mantuvieron una entretenida entrevista con Dante Gebel, donde abordaron temáticas acerca de su presente profesional como personal, como así también fueron consultados acerca de cuál es la receta para perdurar tras tres décadas de amor.

La llegada al mundo de sus hijas Oriana y Tiziana hizo que la pareja de actores tenga que volver a reencontrarse y a pensar el romanticismo en esta dinámica familiar. Situación que no les fue fácil ya que atravesaron tormentos en su matrimonio. “Sí, es verdad. Pasamos una sola crisis que duró un par de meses, dos meses”, afirmó el hermano de Gabriela Sabatini. En este contexto, la artista extranjera añadió: “Después fue volver a enamorarse, volver a construir esta empresa que decidimos armar juntos y con compromiso porque a veces uno se pierde...”.

Fue en ese momento en el que el conductor del ciclo intentó ir más allá: “Pasaron las pequeñas crisis y todo eso, pero...”. Ante este interrogante, la ex Rebelde Wey confesó: “Uno a veces se pierde. Imaginate, yo con las hormonas revolucionadas, la chiquita tenía un añito. Te cuesta encontrar tu lugar como mujer y a veces querés patear el tablero”.

Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini | Instagram

El consejo de Catherine Fulop a Paulo Dybala

Ante la inminente llegada de su primera nieta, Catherine Fulop se muestra muy empática con su hija Oriana. Es por esta razón que se atrevió a hablar a corazón abierto con su yerno sobre el estado emocional de una mujer puérpera. “Le he mandado de todo a Paulo. Le digo: ‘Tenés que entender a las mujeres, una anda como loquita después de parir’”.

Atento a lo que su esposa contaba, Ova agregó: “No es confiable una mujer que cambia tanto de hormonas constantemente”. La actriz se hizo eco de estas palabras y reflexionó: “En esas etapas complicadas, es fundamental que el hombre acompañe sin necesidad de sentirse menos ni afuera del trío madre-hijas. Yo estaba muy abocada, mis hijas que eran chicas, todo pasaba por la mamá y Ova supo estar ahí y proteger”.

Finalmente, se animó a confesar que la clave está en saber ser un buen partner en la relación y entender las etapas de la vida en el crecimiento de los niños y su vínculo con la mamá. “Creo que eso es parte del éxito de las parejas duraderas. En ese momento éramos tres: dos nenas y yo, y él nunca se puso celoso, su rol era acompañar”, sostuvo Catherine.

Pese a las adversidades, Ova Sabatini señaló: “No es fácil vivir con tres mujeres. No es nada sencillo”. Pero, sin dudarlo, admitió: “Cuando me preguntaban qué prefería, yo decía ‘nieta, mujercita’. Ahora estamos rodeados de mujeres y me encanta”. Por su parte, Catherine Fulop recordó que la terapia de pareja los ayudó a poder atravesar estos tormentos, reconociendo la problemática y buscando juntos las soluciones para seguir eligiéndose. “Nos sirvió mucho la terapia, nos hizo ver que lo que realmente queríamos era seguir juntos. Hoy por hoy te digo con total convencimiento que Ova es el hombre de mi vida”, concluyó.

NB