El pasado 17 de septiembre, Catherine Fulop sufrió una estrepitosa caída sobre el escenario de Erreway cuando se disponía a llevar un scketch junto a Camila Borbonaba -quien interpreta a Marixa, su hija en la ficción-. Al día siguiente al accidente aseguró en primera persona: “Ahora no me duele nada. Pisé el piso y seguí todo normal. Estoy súper bien”. No obstante, en las últimas horas trascendió que la actriz deberá someterse a una operación por las inesperadas secuelas que le quedaron.

En qué consiste la operación de Catherine Fulop

Hace un poco más de un mes, Catherine Fulop fue una de las artistas invitadas para llevar a cabo una escena de la serie juvenil de Cris Morena, que recreó la banda Erreway en el Movistar Arena. Sin embargo, un paso en falso casi hace que esto termine en tragedia: Con micrófono en mano y caminando hacia el público, no calculó la distancia hacia la pasarela y cayó en la fosa llevándose un monitor y las vallas de seguridad por delante. Si bien días posteriores realizó sus rutinas habituales, durante su viaje a Asia con Marley para grabar Por El Mundo (Telefe), tuvo un fuerte dolor que interfirió en su calidad de vida.

Catherine Fulop | Instagram

Esta mañana, en A La Barbarossa (Telefe), Pia Shaw explicó que la mamá de Oriana Sabatini deberá someterse a una cirugía por un fuerte dolor de hombro que la aqueja desde el día de la caída. “Me lo contó Cathy. Todo está muy mal. El 27 de noviembre tiene que operarse. Cathy pensó que no había pasado nada, pero tiene un umbral de dolor muy elevado”, comenzó diciendo la periodista de espectáculos en el magazine matutino.

Acto seguido, procedió a leer a viva voz el mensaje que recibió por parte de la involucrada: “Me rompí el hombro. Pensé que no me había pasado nada, pero en Japón me empezó a doler y perder fuerza. Cuando llegué, me lo hice ver por un especialista en extremidades superiores. Es amigo el doctor Fernando Kairuz, que me operó del túnel carpiano en su momento. Verificó que se me cortaron tendones y ligamentos, así que en noviembre me tengo que operar”.

El apuro por realizar cuanto antes esta intervención quirúrgica se debe al nacimiento de su futura nieta, hija de la influencer y Paulo Dybala. “Todo está programado porque quiero poder alzar a mi nieta. Entonces prefiero hacérmelo ahora. Tengo mucha actitud, el dolor es terrible”. En este marco, la portadora de esta información explicó que su primogénita viajará desde Italia a Buenos Aires para acompañar a su madre.

Así hablaba Catherine Fulop de su accidente

A la mañana siguiente de haber sufrido la abrupta caída, Catherine Fulop prendió la cámara de su teléfono celular para llevar tranquilidad a sus seguidores ya que, como era de esperarse, el video no tardó en ser viralizado en la web. Ella misma hizo humor de esta situación: “Estoy viva”. “No tengo moretones, no tengo nada. La saqué barata, barata, barata gracias a Dios porque que a esta edad te pase algo… por suerte tengo bastantes músculos y bastante cola que amortiguan y fui amortiguando”, afirmó mientras se vanagloriaba de que estaba “chévere”, sin siquiera imaginarse que semanas después debería ingresar a quirófano.

Lo que comenzó siendo el mayor blooper de su carrera artística, terminó en una grave dolencia médica para Catherine Fulop, quien ya está velando por recuperarse para poder disfrutar al máximo de su primera nieta, cuya fecha de nacimiento está programada para el próximo 11 de marzo de 2026. Por su parte, sigue llevando a cabo sus rutinas de ejercicio que le permiten mantenerse activa y vital.

NB