Cazzu reveló detalles de la gran batalla legal que tiene con Nodal por su hija: "Entre el cielo y el infierno"

Cazzu expresó recientemente que atraviesa una batalla legal con Christian Nodal vinculada a su hija. En su relato, compartió cómo esta situación afecta su rutina como madre y artista, y cómo ciertas instancias del proceso la llevaron a reflexionar sobre el sistema judicial y los desafíos que implica equilibrar la crianza con su carrera profesional.

Cazzu dio detalles inéditos de la gran batalla legal que atraviesa con Christian Nodal

Cazzu habló sobre el conflicto legal que mantiene desde hace tiempo con Christian Nodal en relación con su hija, Inti. La cantante describió el proceso como complejo y reveló cómo transita esta etapa entre gestiones legales, decisiones compartidas y la necesidad de sostener su sueño como cantante sin descuidar su rol como madre.

Cazzu

En su reciente participación en el pódcast Se Regalan Dudas, la artista abrió una ventana íntima a la compleja situación que atraviesa con su expareja. Durante la charla, Cazzu relató una experiencia que la marcó profundamente: una mediación legal en la que participaron su abogada, una mediadora mujer y el abogado que representa a Nodal. “Hace tiempo que no me sentía tan cómo ese día. Tuve el sentimiento de decir que el mundo es devastador”, confesó.

El conflicto se centró en un permiso que ella solicitó para poder viajar junto a Inti mientras realiza giras y distintas presentaciones. Según explicó, por la naturaleza de su trabajo, para ella este punto como esencial para poder continuar con su carrera sin descuidar su rol como madre. “Él parecía entender, nos dedicamos a lo mismo, consideraba que era una necesidad básica”, comentó.

Cazzu y su hija

Sin embargo, la situación se tornó más tensa cuando la mediadora propuso una solución intermedia: “Si no se sienten cómodos, que sea un permiso hasta los 18 años; puede ser hasta los 5 años”. La respuesta del abogado de Nodal fue inesperada: “No se preocupen, que mi cliente sabe que cuando él tenga ganas, ese permiso se puede revocar”. Esa frase, según Cazzu, marcó un punto de inflexión en medio de la batalla legal.

La artista expresó que ese momento le reveló una realidad que muchas veces permanece oculta: “Me mostró la misoginia que hay dentro de la burocracia y cómo, cuando uno no tiene los recursos, todo cuesta arriba”. Para ella, la sensación de que otra persona puede decidir sobre su hija sin considerar su rol fue profundamente dolorosa.

“Te sentís que estás caminando entre el cielo y el infierno en situaciones”, reflexionó. A pesar de las dificultades, Cazzu explicó que tiene la capacidad de justificar legalmente el permiso, con pruebas y argumentos sólidos. “Es un permiso especial que puedo justificar porque tengo pruebas y la capacidad de cuidarla”, afirmó.

En otro tramo del podcast, la cantante se refirió al impacto emocional que le generó la actitud del abogado: “Este hombre, al que responsabilizo por sus palabras, me hizo sentir una hormiguita contra el monstruo de la misoginia del patriarcado”. Y agregó que hoy vive esa lucha desde un lugar distinto, como madre de una niña que depende de ella. “Me rindo antes de intentarlo, por mí, por mis sueños”, concluyó.

Cazzu y Christian Nodal

Cazzu atraviesa una etapa compleja marcada por la batalla legal que mantiene con Christian Nodal por su hija. En este proceso, que definió como “entre el cielo y el infierno”, la artista decidió priorizar su carrera y elegir que su equipo legal se encargue de las distintas gestiones judiciales para poner toda su energía en su carrera.

