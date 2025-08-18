Cecilia Bolocco reveló cómo la naturaleza es parte de su recuperación: "Lo que me ha sanado"

Cecilia Bolocco es una de las modelo y empresarias más importantes de la industria fashionista. Entre sus trabajos con la fundación contra el cáncer y su marca de ropa personal, muy pocas veces encuentra momentos de paz para relajarse y disfrutar. En las últimas horas, se dio a conocer que se había enfermado, pero que ella debió seguir con sus responsabilidades laborales. En este contexto, decidió alejarse un poco de todo y mostró cómo la naturaleza la ayuda a recuperarse tras una semana complicada.

Cecilia Bolocco y su conexión con la naturaleza: "Lo que me ha sanado"

Cecilia Bolocco fue centro de preocupaciones cuando se dio a conocer que padecía una enfermedad. La ex Miss Universo padece neutropenia, una afección que baja el número de neutrófilos, un tipo de glóbulo blanco que ayuda a combatir las infecciones. Esto generó que sus seguidores estuvieran atentos a sus historias, para saber cómo se encontraba en cada momento. Durante la última semana, y debido a las constantes exigencias que tiene por sus trabajos, la modelo reveló que debió resguardarse por un problema de salud.

Es así que buscó la tranquilidad de su hogar, rodeada de la playa chilena y las plantas que ella se toma el tiempo de cuidar. Tras días de tomar antibióticos y estar al cuidado de su familia, reveló que se sentía mucho mejor, gracias a que se había alejado de todas sus responsabilidades en la ciudad. En un vivo de Instagram, compartió con sus seguidoras el atardecer, con vista al mar, y aseguró que su conexión con el presente la ayudó a sentirse mucho mejor en estos días.

"¡Desde el alma, les comparto lo que me ha sanado! Con todo mi amor decidí hacer este vivo para compartir, especialmente con quienes sufren, están solos o enfermos, la belleza de lo que nos rodea, la magia sanadora de la naturaleza y la importancia de conectarse con ella", escribió, en el posteo donde compartió lo que habló con sus seguidores. De esta manera, durante el video, recomendó: "La conexión con la naturaleza sana, vivir el presente y dar gracias de todo lo que tenemos. Es bellísimo".

Seguido a esto, mostró los detalles de su casa, revelando los cuidados que tiene a sus plantas y los diferentes tipos que se presentan. Sus seguidores no dudaron en halagarla y coincidir en su conexión con la naturaleza. Cecilia Bolocco es una de las celebridades con luchas más activas del último tiempo. Tras el cáncer de su hijo Máximo, ella no se detuvo y ayuda a muchas familias con su fundación para salir adelante. En este caso, recomendó alejarse un poco de las responsabilidad y conectarse con el presente.

