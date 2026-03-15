Celeste González Mud, maquilladora: "El natural glam de los Oscars es la tendencia del 2026"

La alfombra roja de los Premios Oscar 2026 volvió a funcionar como un gran radar de tendencias. Más allá de los vestidos y los accesorios, los maquillajes de las celebridades dejaron pistas claras sobre las tendencias que empiezan a dominar el año. En diálogo con CARAS, la maquilladora Celeste González Mud, directora de la Academia MUD, analizó los looks que se vieron en Hollywood. Según explicó, el estilo que dominó la noche fue el llamado natural glam, una estética que combina sofisticación con una apariencia fresca y luminosa.

Celeste González Mud y el auge del natural glam

“El natural glam es, por lejos, el estilo que más se vio en la alfombra roja”, explicó González Mud. “El clean look sigue ganando tendencia y se resume en pieles divinas, impolutas con un brillo que imita el filtro de las redes sociales”. En este estilo, el maquillaje busca realzar los rasgos naturales sin que el resultado se perciba recargado. La clave está en trabajar la piel para que luzca uniforme, luminosa y saludable, ese efecto glow, sutil pero visible, es el verdadero protagonista del look. Lograr ese resultado requiere una técnica muy precisa en la preparación de la piel. Las bases de cobertura liviana permiten un acabado natural que no tapa la textura real del rostro. A eso se suman iluminadores estratégicamente ubicados en zonas clave como pómulos, puente de la nariz y arco de la ceja.

Celeste González Mud durante una demostración de maquillaje, donde explica las claves para lograr una piel luminosa y natural.

El objetivo es crear un brillo delicado que se vea elegante frente a las cámaras. Así se consigue ese efecto de piel fresca que domina las tendencias actuales. “No es una cuestión de edad, todas las celebridades buscan una piel perfecta, súper radiante, luminosa, con el toque justo de glow”, señaló la maquilladora. Esa búsqueda de luminosidad se volvió una constante en las grandes premiaciones. El maquillaje ya no intenta ocultar el rostro detrás de capas de producto, por el contrario, busca acompañar los rasgos naturales y el resultado es una belleza más relajada, pero igualmente sofisticada.

El Natural Glam dominó la alfombra roja de los Oscars.// IG: TheAcademy

Celeste González Mud analiza los maquillajes de los Oscars

De todos modos, la alfombra roja también dejó espacio para algunas variantes dentro de la tendencia. “Por supuesto hubo alguna que se animó un poco más y apostó fuerte por ojos, con la tendencia de los ojos ahumados, pero no tan dramáticos”, explicó González Mud. En estos casos, el smokey eye aparece reinterpretado con tonos más suaves y difuminados. La idea es sumar profundidad a la mirada sin romper con la estética natural del resto del maquillaje. Así, el look se mantiene elegante y equilibrado.

El clásico labial rojo volvió a decir presente en la alfombra roja. .// IG: TheAcademy

También hubo lugar para los estilos más clásicos que nunca pasan de moda. “Siempre están las más clásicas que apuestan a la boca roja, un maquillaje que en las premiaciones no falla nunca”, agregó la especialista. El labial rojo sigue siendo una elección infalible en eventos de gala. Sin embargo, incluso en esos casos el resto del maquillaje se mantiene dentro de la lógica del natural glam: la piel luminosa y los ojos suaves equilibran el protagonismo de los labios. Para González Mud, la conclusión después de observar la alfombra roja de Hollywood es clara. “El natural glam es la tendencia que marca la cancha para el 2026. Esta tendencia apuesta por bocas muy delineadas y con un efecto tipo hidratado, más jugosas”, resumió a modo de conclusión.