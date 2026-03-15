De Córdoba a Hollywood: quién es Santiago Fillol, el argentino que puede ganar un Oscar

En la previa de una nueva edición de los premios más importantes de la industria del cine, un nombre argentino empieza a resonar con fuerza en Hollywood. Se trata de Santiago Fillol, el cordobés que forma parte del equipo creativo detrás de Sirat, la producción española que compite en los Premios Oscars 2026 en la categoría Mejor Película Extranjera.

Quién es Santiago Fillol, el argentino que puede ganar un Oscar

Santiago Fillol nació en Córdoba en 1977 y construyó su carrera entre la literatura y el cine. Estudió Comunicación y Letras antes de dar un paso decisivo en su vida: en el año 2000 se mudó a Barcelona tras obtener una beca para continuar su formación en la Universidad Pompeu Fabra. Aquella experiencia académica terminó convirtiéndose en su puerta de entrada al cine europeo y, especialmente, al panorama cinematográfico español contemporáneo.

Premios Oscar 2026

En ese entorno conoció al cineasta Oliver Laxe, con quien desarrolló una sociedad creativa que se consolidó con los años. Hoy ambos celebran la nominación de Sirat a los premios de la Academia, uno de los mayores reconocimientos de sus carreras.

La película, rodada en el desierto de Marruecos y protagonizada por Sergi López, narra la historia de un padre y su hijo que emprenden un viaje para encontrar a una joven desaparecida después de asistir a una rave en medio del desierto. A lo largo del camino, esa búsqueda externa se transforma en un recorrido más profundo sobre la pérdida, el sentido de la vida y las decisiones que marcan el destino de cada persona.

El propio título del film ofrece una pista sobre su significado. “Sirat” proviene de un término árabe que puede traducirse como “camino” o “sendero” y, en la tradición islámica, alude a un puente que separa la vida terrenal del más allá. Esa idea atraviesa toda la historia: un viaje físico que funciona también como metáfora de transformación personal.

Santiago Fillol: "La nominación al Oscar es un privilegio"

En las horas previas a la ceremonia, Santiago Fillol habló con Teleshow desde Los Ángeles y se refirió a la nominación. “La nominación es un privilegio no buscado, un bello accidente”, expresó el guionista argentino, que también destacó que el proyecto nació desde la intuición y sin cálculos sobre su posible impacto internacional.

En esa misma entrevista, el cordobés recordó además cómo nació su amor por el cine gracias a su madre, quien solía llevarlo a ver películas cuando era chico. “Mi modo de narrar cine quizá viene de que mi mamá me hacía entrar a las películas ya empezadas y yo tenía que reconstruir lo que había pasado”, contó.

Santiago Fillol

Aunque vive en España desde hace más de dos décadas, el artista mantiene una relación estrecha con la cultura argentina y reconoce la influencia de figuras como Lucrecia Martel en su forma de pensar el cine.

Ahora, con Sirat entre las nominadas a Mejor Película Internacional, su nombre se suma a la lista de argentinos que podrían celebrar una estatuilla en Hollywood. Y mientras el mundo del cine espera el veredicto final de la Academia, el cordobés ya forma parte de esa tradición de talento nacional que logra trascender fronteras.