Desde Palm Beach, Pampita apuesta al minimalismo chic con su vestido halter

Pampita se encuentra en Estados Unidos junto a su pareja, Martín Pepa, y a través de su red social comparte imágenes de su estadía en Palm Beach. En su reciente posteo, la empresaria deslumbró con un look que sigue la estética minimalista chic y marca tendencia.

Elegancia natural: el look de Pampita con una prenda trendy como protagonista

Carolina Pampita Ardohain volvió a demostrar su talento para la moda con un estilismo elegante y moderno que captó todas las miradas. La modelo posó al aire libre mientras disfrutaba de un almuerzo en Palm Beach junto a su pareja, Martín Pepa. Su outfit para esta ocasión combinó frescura, feminidad y líneas depuradas.

Pampita

La prenda protagonista de su look fue un vestido midi en tono off white, de silueta entallada y estética minimalista. El diseño presenta un escote halter que deja los hombros al descubierto y estiliza la figura, mientras que una costura central a lo largo de la pieza funciona como eje visual, aportando estructura y alargando la silueta.

Su corte recto y limpio refuerza el aire sofisticado del vestido, que se ajusta suavemente al cuerpo y termina por debajo de la rodilla, logrando un estilo elegante natural. Parta completar su estilismo, Pampita sumó unas gafas oscuras con detalles dorados y guiño retro, y un clutch dorado.

Pampita

En otra de las imágenes, la top model se muestra frente al mostrador de una cafetería neoyorkina y deja ver el calzado elegido para acompañar su vestido halter y midi en tono off white: sandalias nude de tiras finas con atadura en el tobillo. Las mismas aportan delicadeza y acompañan la impronta refinada del ítem.

El vestido de Pampita combina dos tendencias

La tendencia del vestido halter, que lleva Pampita, volvió con fuerza en las últimas temporadas y se consolidó como una de las siluetas favoritas tanto en looks de día como de noche. Su confección se caracteriza por tener el escote que se ata o se sostiene detrás del cuello, dejando los hombros y gran parte de la espalda al descubierto. El resultado es una prenda que estiliza la parte superior del cuerpo y genera una línea visual muy elegante.

El halter tiene un origen fuerte en la moda de los años 90 y principios de los 2000, épocas en las que se volvió un clásico para vestidos minimalistas y sensuales. En la actualidad, podemos observar versiones reinterpretadas dentro de la estética minimalista chic con telas livianas, cortes limpios y colores neutros como blanco, negro, beige o tonos pastel.

Pampita

Cabe mencionar que el vestido de Pampita también es midi, un largo que se ubica por debajo de la rodilla y se destaca en la moda actual. Por lo tanto, el ítem de la conductora combina dos tendencias muy presentes en las últimas temporadas: el escote halter y la silueta midi, una dupla que aporta frescura y un aire distinguido al look.

De esta manera, desde Palm Beach, Pampita apuesta al minimalismo chic con su vestido halter. A las pocas horas, su publicación de Instagram cosechó una lluvia de "likes" en redes sociales y cientos de halagos donde destacaron su capacidad para marcar tendencia con apuestas simples pero impactantes.