Dua Lipa se consagró como un auténtico ícono de belleza y moda en sus dos shows en Buenos Aires. La cantante no solo sorprendió con su música, sino que también dejó en claro cuáles serán las tendencias de maquillaje de la próxima temporada. En ese marco, la maquilladora profesional y directora de MUD, Celeste González, analizó cada detalle y reveló cómo lograr el efecto glow que todas quieren copiar.

Así es el maquillaje de musa moderna con el que Dua Lipa conquistó Buenos Aires: los consejos de una experta

En sus últimos shows en River, Dua Lipa volvió a demostrar que es mucho más que una artista pop: es un ícono de belleza contemporánea. Su look de maquillaje combinó la sofisticación de una piel perfectamente glow con un toque audaz en labios y ojos, marcando tendencia para la próxima temporada.

Dua Lipa en River / Silvina Palumbo - CARAS

Celeste González, maquilladora profesional y directora de MUD, explicó que uno de los puntos más destacados fue la piel de la cantante. “La veo radiante, fresca y con un acabado satinado”, señaló. Y remarcó: “Ese efecto se logra con una preparación meticulosa: hidratación intensa, una base liviana y toques estratégicos de iluminador líquido en pómulos, nariz y lagrimal. No se trata de exceso de producto, sino de una piel que respira y refleja luz natural”.

En cuanto a los ojos, la maquilladora analizó la elección de la artista: “Dua apostó por un delineado sutil pero preciso, con un leve difuminado que alarga la mirada sin perder suavidad”. Además, mencionó que las pestañas se mantuvieron “flexibles y definidas, logrando volumen sin rigidez”, mientras que las cejas lucieron “naturales y peinadas hacia arriba”, con ese efecto laminado que ya es una de sus marcas registradas.

El toque de impacto, explicó, estuvo en los labios: “Usó un delineado bien marcado para agrandarlos, un tinte cherry y mucho lip oil, para que se vean súper hidratados pero no pegajosos”.

Para la maquilladora, el look de Dua Lipa resume la esencia del maquillaje contemporáneo. “Es un estilo que comunica seguridad, presencia y personalidad sin necesidad de dramatismo. Es una oda al maquillaje moderno, donde la técnica acompaña pero celebra la textura real de la belleza”, cerró Celeste González.

Fotos y videos: Silvina Palumbo - CARAS