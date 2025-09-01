Celeste Muriega habló del estado de salud de Christian Sancho después de su internación de urgencia: “No tenía fuerzas”

Celeste Muriega habló del estado de salud de Christian Sancho después de su internación de urgencia, en un mensaje que llevó calma a sus seguidores. La actriz relató cómo fueron las horas previas al ingreso médico y describió el cuadro que atravesó su pareja con palabras directas. El testimonio incluyó detalles sobre el malestar físico y la recuperación.

Celeste Muriega se refirió públicamente al estado de salud de Christian Sancho después de su internación de urgencia, en un posteo donde relató lo ocurrido con naturalidad. La pareja compartió imágenes y mensajes que reflejan cómo transitaron el episodio, marcado por el cansancio físico y la necesidad de frenar.

Durante el fin de semana, el actor ingresó en urgencias en un sanatorio de Escobar, y la noticia generó preocupación entre sus seguidores. La primera en comunicar lo sucedido fue su pareja, quien utilizó sus redes sociales para publicar una imagen donde se lo puede ver a él recostado en una camilla, conectado a suero, junto a la frase: “Hubo parada técnica”.

En las últimas horas, Celeste Muriega compartió en su Instagram que Christian Sancho ya había recibido el alta médica y agradeció los mensajes de apoyo. “Gracias por la preocupación y el cariño. Ya está en casa”, escribió. A su vez, brindó detalles sobre el episodio que atravesó su pareja, describiendo un cuadro que combinó deshidratación y estrés.

“Cuando despertó veía todo nublado, y prácticamente no tenía fuerza para levantarse”, relató la modelo. Según explicó, el malestar fue tan intenso que decidieron acudir al centro médico para estabilizarlo. “Cuando la cabeza va más rápido que el cuerpo, sumado al mal descanso y la exigencia de hacer mil cosas por día, deporte, etc... Ya tiene 50 el chiquito y el cuerpo le avisó”, continuó.

Por su parte, Christian Sancho también se expresó a través de sus redes sociales. En un mensaje breve pero emotivo, agradeció el acompañamiento recibido: “Muchas gracias a todas las personas, familia y amigos que se preocuparon y me enviaron su mensaje ayer y hoy. Solo quiero decirles ‘gracias por estar siempre’”.

En la misma línea, reflexionó sobre la situación que lo llevó a ser internado en urgencias, dejando una frase que resonó entre sus seguidores: “A veces el cuerpo avisa que hay que frenar y escucharlo un poco más”. Aunque no brindó detalles específicos sobre el motivo de la internación, anticipó que en los próximos días compartirá más de lo sucedido.

Fiel a su carácter romántico, Christian Sancho le dedicó unas sentidas palabras a Celeste Muriega, quien lo acompañó todo el tiempo durante su estadía en el hospital. “Estuviste al lado mío en todo momento. Qué gran compañera que sos. Te amo hoy y siempre. Gracias, gracias, gracias”, escribió en sus redes sociales.

