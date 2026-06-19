Celia Cuccittini, guardiana y voz de los Messi: así fueron todas sus respuestas ante la polémica con Florencia Peña

El clan Messi se volvió centro de polémicas, rumores y falsas noticias en los últimos días, tras el anuncio del mal momento que pasaban en la intimidad. Debido a las lágrimas de Lionel Messi en el debut de la selección argentina contra Argelia, se especuló que la angustia estaba relacionada con Jorge Messi, su papá, y un dificil momento respecto a su dalud.

En este contexto, se crearon todo tipo de noticias alrededor, hasta la fake news de su muerte que lanzó Flor Peña en vivo en Luzu TV. Sin embargo, toda familia tiene a esa persona guardiana y voz oficial que no duda en ponerle un freno a teorias, rumores e información errónea. Celia Cuccittini ocupa ese lugar siendo la encargada de responderles a todos y dejar en claro cómo es la situación actual.

Jorge y Lionel Messi, con Celia Cuccittini

Las respuestas de Celia Cuccitinni, la mamá de Lionel Messi, que eliminaron las dudas sobre la falsa muerte de Jorge Messi

El 18 de junio, las redes sociales y los medios de comunicación se paralizaron, cuando algunos periodistas deportivos aseguraron en X que Jorge Messi, el padre de Lionel Messi, había fallecido. Se dio a conocer su estado de salud complicado, tras el debut de la selección argentina en el Mundial 2026, y se volvió centro de atención de todos los fanáticos. Sin embargo, la polémica explotó unos minutos después, cuando Flor Peña y su producción en LUZU TV dio a conocer esta noticia en el vivo, y generó un gran debate por no haberlo chequeado.

Celia Cuccittini, la mamá de Lionel Messi, tomó el toro por las astas desde un primer momento. Disgustados por la viralización de información que ellos querían mantener en la intimidad, desde la familia emitió un tajante comunicado, dejando en claro que el estado de salud de Jorge no tenía la gravedad que se anunciaba por diversos medios. "En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta. Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar", escribieron.

El comunicado de la familia de Lionel Messi

Pero la información que brindó la famila no quedó en aquel comunicado, sino que Celia Cuccitini decidió ser la voz oficial de las noticias respecto al clan Messi. Sin querer mantener el silencio, se dedicó a responder a todas aquellas personas que se mostraron preocupadas por la fake news recorrida en varios medios. Flor Peña, en lágrimas y al aire de SQP (América), confirmó que le había escrito a la mamá de Messi pidiéndole perdón, pero que aún no había recibido respuesta. Pilar Smith, al mismo tiempo, le confirmó que había hablado con Celia, y que le respondería a la brevedad, ya que estaba hablando con amigos y cercanos a la familia para tranquilizarlos.

Seguido al programa de Yanina Latorre, Ángel de Brito, que había estado hablando todo el día con los padres de Lionel Messi, confirmó que Jorge se encontraba internado pero en buen estado. En esta línea, y mientras estaba al aire LAM (América), el conductor reveló: “Estoy hablando con Celia, que le mandamos un beso enorme. Le pregunté cómo habían vivido todo esto, nos están mirando en este momento en la clínica. Me dice que fue horrible. Jorge está mirando también y que dijo: ‘Qué quilombo que armé’”. Estos dichos relajaron aún más a sus seguidores, pero mantuvieron la tensión con la actriz, exconductora de Luzu TV.

Más finalizado el día, y tras hablar con Ángel de Brito, Celia Cuccittini se comunicó con Florencia Peña y desarmó todas las polémicas y tensiones a su alrededor. La actriz había revelado que ambas habían mantenido contacto, ya que la mamá de Leo la había ido a ver al teatro en diversas ocasiones, pero que no existía una relación cercana más que la del respecto. Yanina Latorre fue la encargada de compartir en su cuenta de Instagram los detalles de aquella conversación que marcó el final de la pelea.

"Celia, la mama de Leo, le mando un mensaje a Flor Peña. Le dijo, entre otras cosas, que le acepta las disculpas, que sabe que no lo hizo de mala fe, y que, si bien no son amigas, la respeta y la admira, y espera se puedan juntar a tomar un café. Hablemos de la grandeza y temple de Celia. Una aplauso para la mamá de Leo", reveló la conductora de SQP.

La respuesta de Celia Cuccittini a Flor Peña

Celia Cuccittini le puso fin a la polémica con Florencia Peña y la fake news del fallecimiento de Jorge Messi, y se coronó como la guardiana y voz de la familia frente a las redes sociales y medios de comunicación. Entendiendo la preocupación de los fanáticos de Lionel Messi, y en el contexto del Mundial 2026, según emitieron en el comunicado, mantendrán la intimidad pero darán noticias sobre los avances en la situación de salud.

A.E