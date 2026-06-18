Cuántos años tiene Jorge Messi y quiénes integran la familia de Lionel Messi

La familia de Lionel Messi tomó gran relevancia en las últimas horas, debido a las lágrimas del 10 tras anotar el primero de los tres goles en el debut contra Argelia de la Copa Mundial 2026. En conversación con la prensa, confirmó que estaba atravesando un difícil presente familiar, pero evitó dar detalles del mismo. Los usuarios y los medios de comunicación demostraron su preocupación alrededor del presente del clan. Jorge Messi fue el que se llevó la mayor atención de todos, dado el rol pilar que cumplió en los principios de la carrera de su hijo.

Lionel Messi, Jorge Messi

La historia de Jorge Messi: el clan que formó y su rol en la carrera de Lionel Messi

Jorge Messi nació en 1958, en Rosario, Argentina, actualmente tiene 68 años. En su adolescencia, se enamoró de una de sus vecinas, Celia Cuccitinni, y formó con ella una gran familia que se volvería el centro de atención de todos con el correr de los años. Su historia de amor superó diferentes obstáculos como problemas económicos, una familia dividida y grandes sacrificios para que su hijo, Lionel Messi, se coronara en la actualidad como el mejor jugador del mundo. El matrimonio fueron padres de cuatro hijos, que disfrutan de su vida rodeados de fútbol: Rodrigo, Matías, Lionel Andrés y María Sol Messi. De trabajar largas jornadas en una fábrica siderúrgica de la ciudad, pasó a convertirse en el director y pilar de la carrera profesional del mejor del mundo.

El 10 y su padre se mudaron a Barcelona, cuando el jugador aún tenía 13 años, y se separaron de su familia para que pudiera debutar en el FC Barcelona. Su compañía durante esos primeros años lo convirtieron oficialmente en el manager y representante legal, liderando todas sus renovaciones contractuales, sus traspasos al PSG y al Inter Miami, y, con el paso del tiempo, convirtiéndose en el director de la empresa "Leo Messi Management", y diversas sociedades destinadas a gestionar los millonarios acuerdos de patrocinio y derechos de imagen del astro argentino.

La familia que construyó Jorge Messi

Con el paso del tiempo, el clan Messi se fue agrandando, gracias a los nietos que sus hijos le dieron a Jorge y Celia. Por parte de Lionel con Antonela Roccuzzo, el hombre de 68 años se volvió abuelo de Thiago, Mateo y Ciro. Por parte de Rodrigo, y su matrimonio con Flor Parisi, llegaron a sus vidas Agustín, Morena y Benjamín. Finalmente, por parte de Matías y su matrimonio con Rosana Vallejos, llegaron a sus vidas Tomás y Luana. María Sol, quien está en una relación con Julian Arellano, no tuvo hijos ni agrandó la familia ya numerosa.

La familia que construyó Jorge Messi

Jorge Messi, con 68 años, sigue casado con Celia Cuccitinni, y construyó una vida con una base de sacrificios y mucha confianza familiar. De esta manera, el clan fue creciendo con el paso de los años, llegando a tener cuatro hijos y ocho nietos, y su propia carrera profesional se vio modificada con el gran éxito que obtuvo Lionel Messi. Acompañando cada paso del astro argentino, el hombre se volvió entrenador, manager, representante y uno de los pilares más importantes de la historia del mejor del mundo.

En las últimas horas, se llevó la atención mediática de las redes sociales y los medios de comunicación, al darse a conocer que se encontraba en una complicada situación de salud, por lo que debió quedarse en Rosario mientras se lleva a cabo la Copa del Mundo 2026. Entre rumores y confirmaciones, el clan Messi se encuentra en el centro de debate y mensajes de preocupación.

A.E