Sofía Gala se mostró enamorada de Fito Páez en un emotivo homenaje a Moria Casán

Moría Casán fue homenajeada en una iniciativa de la Secretaría de Cultura. Como una diva, la One llegó hasta el Palacio Libertad en una limusina blanca, con un vestido que trajo de Los Ángeles, “¡Muy Hollywood!”, según sus palabras y completó su outfit con zapatos Carmen Steffens, hair style de Galo Sotto y make up Juan Manuel Pont Ledesma.

Feliz, Moria hizo su entrada triunfal del brazo de su pareja, “Pato” Galmarini para reunirse allí con su hija, Sofía Castiglione quien, para sorpresa de muchos, llegó del brazo de Fito Paez y se mostraron muy unidos, cómplices y felices durante toda la velada.

El músico y la actriz asistieron juntos al homenaje a Moria en el Palacio Libertad.

Fito y Sofía confirmaron los rumores que los unen desde marzo.

“Son divinos. Está a prueba la pareja. La verdad es que son dos personas hermosas, los adoro. Y si la vida en este momento los une para que estén bárbaros, bienvenido sea. Amo a mi hija, lo quiero muchísimo a Rodolfo y es un ser muy amoroso, muy protector”, aseguró Moria.

La One se mostró acompañada por "Pato" Galmarini, su pareja.

Cómo fue el tributo a Moria en el Palacio Libertad

La gala mostró a un público que la aplaudió de pie y que ovacionó a Casán durante todo el musical creado por Valeria Ambrosio, "Moria, el misterio", con 23 artistas y con dirección musical de Gaby Goldman.

Moria recibió una placa de manos del secretario de Cultura, Leonardo Cifelli.

“Moria, el misterio”, el show en honor a la diva, propuso un recorrido por el universo de la diva ambientado en el 2655, en una civilización post-apocalíptica.

Allí un grupo de arqueólogos descubren un sarcófago que les presenta la intriga: “¿Quién fue Moria?” Entre música, humor y reflexión, la definen como “un fenómeno cultural”.

In love. Sofía se mostró inseparable con Fito.

La palabra de Moria

“Fue una noche de grandes emociones. Como hace tiempo no vivía… Y tuve la gran felicidad de compartirla con mi hija, mis seres más amados, con amigos y el amor de la gente…”, repitió Moria quien, como broche de oro, recibió una placa de manos del secretario de Cultura, Leonardo Cifelli.

Fotos: S.Piemonte/Perfil

Texto: Gaby Balzaretti.