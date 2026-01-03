Chechu Bonelli deslumbró en Punta del Este con una microbikini ideal para una tarde de verano: imágenes exclusivas

Chechu Bonelli volvió a convertirse en el centro de todas las miradas en Punta del Este, donde disfrutó del primer fin de semana del año relajada junto a amigas. La modelo y conductora eligió el balneario uruguayo para arrancar el verano a puro sol, playa y descanso, regalando postales que no pasaron desapercibidas. Distendida, sonriente y lejos de los rumores de romance que circularon en las últimas horas, se la vio caminando distendida por la orilla del mar, llevando una microbikini ultra XS.

Chechu Bonelli se robó todas las miradas con una microbikini

Luego de haberse dado a conocer la noticia de que Chechu Bonelli estaría iniciando un romance con el ex de Zaira Nara, la modelo decidió pasar una jornada de sol con un look que se robó el protagonismo absoluto de la tarde: una microbikini súper XS. De líneas simples, pero súper sentadoras, el diseño realzó su figura y confirmó su buen gusto para elegir looks playeros que marcan tendencia. El conjunto, combinado con pulseras y collares discretos y un peinado conformado por un rodete alto, reflejó un estilo fresco y veraniego, ideal para una jornada de calor frente al mar.

Chechu Bonelli en Punta del Este | Crédito: RS Fotos

El mismo está formado por un corpiño strapless con tiras lineales sobre sus hombros, resaltando su silueta y marcando una preferencia por el verde militar. Además, la parte inferior es una pieza colaless, que se une con finas tiras de ambos lados, remarcando así la parte baja de su cuerpo.

En las imágenes difundidas la muestran caminando descalza sobre la arena húmeda, disfrutando del paisaje y del clima sin apuros. En otros momentos, se la pudo ver tomando sol en la reposera, relajada, con una actitud despreocupada. El look se completó con anteojos de sol a tono y un bronceado natural que potenció aún más la estética playera.

Durante la tarde, la modelo también compartió charlas y risas con sus amigas, dejando en claro que el plan era desconectar y pasarla bien. Entre mates, conversaciones y miradas al mar, la escena fue la de un sábado vivido sin sobresaltos, donde la comodidad y el relax fueron prioridad. En este marco, la microbikini, lejos de ser solo una prenda, se convirtió en el símbolo de cómo llevar con elegancia y estilo una jugada pieza de baño en un ambiente familiar.

Chechu Bonelli en Punta del Este | Crédito: RS Fotos

Chechu Bonelli, una experta en tendencias

La presencia de Chechu Bonelli en Punta del Este no pasó inadvertida en los medios ya que, luego de su escandalosa separación con Darío Cvitanich, la periodista afrontó rumores que la vinculan sentimentalmente con Facundo Pieres, ex pareja de la menor de las hermanas Nara. Sin embargo, ella se mostró ajena a cualquier especulación, enfocada únicamente en disfrutar del descanso y de la compañía de su círculo íntimo. Su actitud serena y natural pareció hablar más fuerte que cualquier versión.

De esta manera, el look elegido reafirmó su impronta personal: sensual sin excesos, elegante incluso en clave informal y siempre alineada con las tendencias del verano. La microbikini, protagonista indiscutida de todos los veranos, se combinó con una actitud relajada que parece alejarse del cimbronazo mediático de las últimas horas.

Chechu Bonelli en Punta del Este | Crédito: RS Fotos

Así, Chechu Bonelli arrancó el año mostrando su mejor versión, entre playa, sol y estilo. Con una microbikini que dio que hablar y un look playero que despierta suspiros, la modelo volvió a demostrar por qué sigue siendo una referencia de la moda, de una forma deslumbrante y atractiva. "Dame playita toda la vida", escribió hace unos días en un posteo en la que se la ve regocijándose de las postales que le ofrece Punta del Este.

Créditos: RS Fotos.

NB