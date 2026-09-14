Así fue el cumpleaños de la China Ansa: celebración al aire libre, torta de frutos rojos y mucha diversión

El fin de semana pasado se transformó en una ocasión verdaderamente inolvidable para Josefina "China" Ansa. La periodista cumplió 36 años y decidió compartir cada detalle de este acontecimiento tan especial con sus más de 1,1 millones de seguidores a través de las redes sociales.

Josefina China Ansa festejó sus 36 años

Con una propuesta descontracturada, al aire libre y en plena sintonía familiar, la celebración reflejó la enorme felicidad que atraviesa en esta etapa de plenitud personal y profesional. La alegría desbordó cada rincón del festejo, donde las risas de los más pequeños y la complicidad de su mamá y su pareja, Diego Mendoza, marcaron el pulso de una jornada cargada de amor y cariño.

La China Ansa: Amor incondicional y momentos inolvidables en familia

Desde las primeras horas de la mañana, los preparativos del cumpleaños de la China Ansa transcurrieron con total dinamismo para recibir a los invitados más importantes de su vida. La conductora disfrutó plenamente de la compañía de su madre, con quien protagonizó tiernos abrazos, besos y sonrisas cómplices que quedaron inmortalizadas en varias postales.

La China Ansa junto a su marido y sus dos hijos

Su esposo, Diego Mendoza, estuvo atento a cada detalle organizativo y demostró su apoyo incondicional en todo momento, acompañándola con una sonrisa radiante y demostraciones constantes de afecto que evidenciaron la solidez de la pareja.

La mamá de Josefina Ansa dijo presente en el festejo

Los pequeños de la casa, India y Rafael, se robaron todas las miradas con su ternura y su energía inagotable. Juntos corrieron por el jardín, jugaron sin parar y saltaron en una gran cama elástica, convirtiendo el espacio verde en un rincón infantil donde la diversión no conoció límites. La familia entera posó unida frente a la cámara, transmitiendo una postal de pura armonía, unión y afecto cotidiano que enterneció por completo a la comunidad virtual.

La China Ansa: Una torta artesanal, dulces dedicatorias y una gran repercusión digital

El momento central de la tarde llegó cuando todos se reunieron alrededor de la mesa principal para cantarle el tradicional feliz cumpleaños y acompañarla a soplar las velas. Allí se lució una hermosa y tentadora torta de frutos rojos cubierta de un exquisito merengue y adornada con bengalas brillantes. La cumpleañera eligió un outfit sumamente cómodo y canchero, compuesto por un top blanco básico y una falda tableada a cuadros, perfecta para disfrutar del aire libre con absoluta libertad y el estilo único que la caracteriza.

La familia de La China Ansa se divirtió en la cama elástica

La comunicadora usó sus redes sociales para compartir una completa serie de imágenes exclusivas que resumieron la magia del festejo íntimo. Junto al álbum fotográfico, redactó un mensaje sumamente emotivo que conmovió profundamente a sus seguidores: "¡Feliiiiiiiiiiiiiiz cumple a miiiiii! Los amo, soy la mina más afortunada del mundo. Tengo todo lo que alguna vez pedí entre mis deseos".

El emotivo posteo de La China Ansa por su cumple 36

Las reacciones no tardaron en llegar y la publicación se llenó rápidamente de miles de "me gusta" y mensajes llenos de cariños y buenos deseos de colegas, amigos del medio artístico y sus seguidores. Reconocidas figuras del espectáculo como Marta Fort, Marley y Emily Lucius -entre otros- dejaron sus comentarios cálidos deseándole lo mejor en su nuevo año de vida, consolidando el cariño genuino que cosecha La China Ansa en cada proyecto que emprende día a día.