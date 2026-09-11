Así están hoy India y Rafael, los hijos de la China Ansa y Diego Mendoza

Josefina "La China" Ansa hizo que su nombre creciera como una de las figuras más carismáticas y queridas de los medios de comunicación en la Argentina, destacándose por su frescura y autenticidad tanto en los noticieros como en la conducción de entretenimientos. Sin embargo, más allá de los flashes, las cámaras y su intensa agenda laboral, la periodista construyó una sólida familia junto al ex futbolista Diego Mendoza. Este proyecto de vida, edificado con bases firmes lejos del ruido y las exigencias de los medios tradicionales, se nutre cotidianamente de la intimidad de su hogar, priorizando el bienestar, el crecimiento saludable y la privacidad compartida de su entorno afectivo por sobre la sobreexposición mediática constante.

China Ansa, Diego Mendoza y sus hijos, India y Rafael

La historia de amor de China Ansa y Diego Mendoza: la consolidación de una familia

La historia de amor entre la China Ansa y Diego Mendoza comenzó de manera inesperada en el 2020, en pleno inicio de la pandemia mundial . El primer contacto se dio a través de las redes sociales: él quedó cautivado al verla en un video televisivo y decidió escribirle un mensaje directo por Instagram . En ese momento, la distancia geográfica se presentaba como un gran desafío, ya que el deportista se encontraba jugando en España mientras la periodista continuaba con sus actividades profesionales en los estudios de Buenos Aires.

A pesar de los kilómetros que los separaban, la relación a distancia creció a pasos agigantados gracias a la tecnología. Durante casi seis meses, la pareja consolidó una fuerte complicidad diaria mediante extensas videollamadas, transformando aquellas charlas virtuales en un espacio de absoluta confianza y compañerismo. El esperado encuentro presencial ocurrió cuando Mendoza regresó a la Argentina. Tras superar los aislamientos obligatorios de la época, compartieron una cena romántica que selló definitivamente su destino, confirmando en persona la intensa química que ya habían construido digitalmente.

Con el noviazgo plenamente consolidado, la pareja decidió mudarse junta a la Zona Norte del Gran Buenos Aires. El compromiso formal llegó en septiembre de 2023, cuando el ex delantero sorprendió a la conductora con una romántica propuesta de casamiento durante el festejo de su cumpleaños. La feliz pareja anunció su boda con mucha emoción en sus redes sociales, coronando un proyecto de vida compartido. El fruto de este sólido amor se ve reflejado en la familia que construyeron con la llegada de sus dos hijos: la primogénita, India, nacida en el 2023, y el pequeño Rafael, quien llegó para completar el hogar en el 2025.

China Ansa, Diego Mendoza y sus hijos, India y Rafael

Así está hoy India, la hija mayor de China Ansa y Diego Mendoza

India Mendoza es la primogénita de la China Ansa y Diego Mendoza, y nació el 17 de junio de 2023, iluminando por completo la vida de sus padres. Desde su llegada, la periodista la describe como una niña sumamente simpática, carismática y expresiva . Con frecuencia, destaca que la pequeña trajo una inmensa luz a su hogar y que posee una asombrosa facilidad para comunicarse con claridad, heredando la espontaneidad y los genes de su mamá en los medios.

A principios de 2026, la familia enfrentó un momento de gran sensibilidad cuando la niña, de entonces dos años, tuvo que someterse a una cirugía programada de amígdalas y adenoides en la Clínica de Olivos . La intervención se decidió tras realizarle una polisomnografía que detectó dificultades en su descanso nocturno. Para afrontarlo, los padres implementaron un proceso de psicoprofilaxis familiar durante un mes, preparando a India de forma lúdica y emocional para ingresar al quirófano sin miedos.

La operación resultó un verdadero éxito y la pequeña recibió el alta médica de manera inmediata, logrando solucionar por completo sus ronquidos y optimizando su calidad de sueño. Hoy en día, con sus tres años recién cumplidos, India se encuentra completamente recuperada y sana. Disfruta plenamente de su rutina escolar en el jardín y asombra en las redes sociales de sus padres, como una tierna mini influencer, charlando con muchísima soltura frente a la cámara y consolidándose como la absoluta alegría de su hogar.

India, la hija mayor de China Ansa y Diego Mendoza

Así está hoy Rafael, el bebé de China Ansa y Diego Mendoza

El segundo hijo de la China Ansa y Diego Mendoza, Rafael Mendoza, nació el 21 de octubre de 2025 al mediodía. Su llegada potenció la felicidad del hogar, y la conductora suele describirlo como un bebé sumamente tranquilo y dormilón , diferenciándose notablemente de la gran intensidad que caracterizaba a su hermana mayor durante sus primeros meses de vida. Para la conductora, "Rafi" trajo una enorme paz a la rutina familiar.

La relación con India es un reflejo de puro amor incondicional, ternura y los lógicos desafíos de la infancia. La hermana mayor se muestra fascinada y loquísima con la llegada del bebé, atravesando con naturalidad esa dualidad donde lo llena de mimos y le habla en secreto al oído, pero también cuida con recelo su propio espacio. En redes sociales, los usuarios de las redes sociales destacan a Rafael e India cantando canciones para entretenerlo o jugando juntos, y se enternecen con sus interacciones.

Rafael, el bebé de China Ansa y Diego Mendoza

La China Ansa y Diego Mendoza construyeron un presente con sus carreras y el proyecto más importante de sus vidas: su familia. Lejos de las luces del espectáculo, el crecimiento de India y Rafael demuestra que el amor y la contención son los verdaderos pilares de su hogar. A través de la honestidad y el humor en la crianza, la pareja consolida un refugio privado donde sus hijos crecen sanos y felices, y sus seguidores se enternecen en cada momento.

A.E