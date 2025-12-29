La China Suárez y Mauro Icardi se fueron de la "casa de los sueños": dónde están

Según había trascendido, Mauro Icardi viajaba este sábado 27 de diciembre a Turquía para reincorporarse al Galatasaray luego del receso de Navidad. Sin embargo, al parecer, a último momento hubo cambios de planes. Tras haber dejado a sus hijas -Isabella y Francesca- con su mamá, el delantero abandonó la “casa de los sueños” para alojarse en un nuevo destino junto a su actual novia.

Sorpresivamente, el lugar que eligió la flamante pareja para pasar los últimos días en Argentina es, ni más ni menos, la casa de campo de la actriz que había comprado con Benjamín Vicuña, ubicada en Pilar.

Mauro Icardi y la China Suárez en Pilar | Instagram

Piedra libre para Mauro Icardi

Este último lunes del año, Mauro Icardi recurrió a su cuenta personal de Instagram para mostrar sus últimos días de relax en el país antes de viajar a Estambul. “En algún lugar de Argentina”, escribió en el pie del carrusel de imágenes que subió a su feed. En las postales, se lo puede ver a él y a la China Suárez disfrutando de una estadía en un sitio campestre, rodeados de vegetación, naturaleza y aire libre.

Los tortolitos abandonaron los lujos y las comodidades de la “casa de los sueños” de Nordelta y se refugiaron en la residencia estilo colonial que la dramaturga adquirió cuando estaba en pareja con el padre de Magnolia y Amancio. Una vivienda situada a 50 minutos de Buenos Aires que cuenta con una amplia galería techada, muebles de exterior estilo campestre, una zona de juegos para niños, un espacio bajo un quincho pensado para el relax y hasta un sector donde hacer una fogata.

Mauro Icardi y la China Suárez en Pilar | Instagram

De acuerdo a la información propiciada por la inmobiliaria que tiene en venta esta propiedad, la misma cuenta con siete ambientes: cuatro baños y cuatro dormitorios ubicados todos en una sola planta. También cuenta con una imponente piscina y un parque lleno de árboles y plantas que conecta con la naturaleza. “Ambientada y remodelada con muy buen gusto y detalle, incorporando modernidad y respetando el estilo campo”, sostienen desde la página.

Mauro Icardi y la China Suárez en Pilar | Instagram

La China Suárez ofició de anfitriona

Luego de ser la China Suárez la que esté viviendo en las casas de Mauro Icardi, fue el turno de que ella oficie de anfitriona. Es así que llevó al deportista a conocer su casa de Pilar y a permanecer allí por unas horas. En el posteo en cuestión, se los ve sonrientes mientras ella sostiene a su gato.

Él, por su parte, contempla el paisaje y disfruta de la tranquilidad de estar lejos de la gran ciudad. Llegada la noche, los tortolitos recibieron a amigos y realizaron una fogata bajo las estrellas para despedir el 2025 de la mejor manera, consolidando su amor pese a las polémicas que se generaron con sus exparejas.

Mauro Icardi y la China Suárez en Pilar | Instagram

Con más de un año de noviazgo y una convivencia consolidada, ahora es Mauro Icardi quien disfruta a pleno de los bienes de la China Suárez compartiendo las instalaciones de dicho hogar y apropiándose de cada rincón. Pese a querer mantener el hermetismo de dónde se alojaban, los usuarios no tardaron en revelar su ubicación y hasta algunos se animaron a criticar contra ellos.

NB