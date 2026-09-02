Chloé Bello entre el desamor y el aura de Cerati: "Los hombres están más cobardes"

La vida la curtió desde adolescente, cuando su altura prominente y el pasado como mannequin de su madre (Nora Portela) la invitaron a abrazar el modelaje. Chloé Bello (39) aceptó el reto y pronto incursionó en las grandes ligas de la moda internacional, transitando durante años las pasarelas más encumbradas del planeta. Nueva York, París y Milán pasaron a ser su hábitat, con exigencias y tentaciones que pusieron a prueba su temple y personalidad.

Chloé Bello, que brilló como modelo en las grandes capitales de la moda, recibió a CARAS en su piso de la Recoleta.

Chloé Bello, de las pasarelas internacionales al amor con Gustavo Cerati

Su nombre se hizo conocido, y más aún cuando pasó a ser la novia de Gustavo Cerati, uno de los íconos de la música latinoamericana. Y como el destino nunca se la hizo fácil, el traumático accidente que sufrió el ídolo en 2010, que lo mantuvo en coma hasta su deceso en el 2014, la condenó a un duelo que no logra mitigar y al que no le encuentra explicación: “Dicen que el tiempo cura las heridas, pero yo estoy totalmente en contra de esa frase. Para mí, el dolor por lo de Gustavo sigue siendo el mismo que el día que pasó, pueden pasar treinta años y va a seguir siendo el mismo, sólo pasa que el tiempo te da herramientas y aprendés a sobrellevarlo. El dolor no se disipa, es como una piedra que llevás siempre en el bolsillo, y ahí te das cuenta que cuanto más amás en la vida más sufrís... Pero el mundo sigue adelante y nadie se va a frenar con vos a sufrir. ‘El ritmo de la vida me parece mal’, dice la canción de Marco Antonio Solís, y así es tal cual”.

Enemiga de las cirugías y espléndida a los 39, Chloé Bello le confió a CARAS que no está negada a ser madre.

Como si el destino volviera a golpearla, Chloé atravesó en julio pasado otro duelo que la sacudió. Sucedió en el mismo departamento de la Recoleta donde vive y en el que recibió a CARAS, cuando su perrita Petunia, mucho más que una simple mascota, falleció de repente una madrugada que jamás olvidará.

En su vestidor aún conserva prendas de Gustavo Cerati, Chloé Bello una manera de tenerlo bien presente.

Se la habían regalado hace diez años, cuando cumplió los 29, y fue su gran compañera de vida tanto en Buenos Aires como en el exterior. Petunia había participado con su dueña de la producción de fotos con Gabriel Machado apenas unos días antes: “Fue todo muy de golpe, una noche la encontré muerta y me volví loca, a las cuatro de la mañana levanté a todo el mundo y la llevamos a la veterinaria, yo insistía en que aún respiraba. Ella fue como tener un hijo, mi primer gran responsabilidad. Todas las pérdidas son difíciles, pero mucho más si son contra natura. Porque se te puede morir un abuelo y es la ley de la Naturaleza, pero lo de Gustavo y lo de Petunia fueron dos tragedias, vino Dios y se los llevó antes de tiempo. Nunca me voy a olvidar de ese 2010 y de este 2026, los dos años que más lloré en mi vida por pérdidas que no tienen consuelo”.

Chloé Bello trabajó en las grandes capitales de la moda y después se volcó a la actuación.

Chloé Bello entre el desamor y el aura de Cerati: "Los hombres están más cobardes"

En diálogo con CARAS y a 16 años del accidente que cambió su vida, Chloé Bello recordó a Gustavo Cerati y habló sobre el duelo, la maternidad, el amor y los nuevos proyectos que la entusiasman.

—¿Es de cuestionar al destino por estos episodios?

—Si bien fui bendecida en muchos aspectos y tengo salud, que no es poca cosa, no tuve una vida sencilla. A muchas cosas no les encuentro explicación, cosas que no tienen respuesta y que por ahí no las tengan nunca. Como decía Gustavo en una de sus canciones, “otro crimen quedará sin resolver”. Pero hay que acomodarse y aceptarlo, porque si no te volvés loca.

—Últimamente se manifestó desencantada con el amor... ¿Le cuesta encontrar al hombre ideal?

—El amor viene difícil, y hoy por hoy -gracias a Dios- no es mi prioridad. Hace rato que vengo soltera, llega un momento en el que dejás de enfocarte en la pareja ideal, estoy contenta de estar sola y la verdad que no quiero a nadie cerca. Ahora priorizo que sea una buena persona, y no que sea el más lindo o el más canchero. Tuve bastantes feas sorpresas a nivel romántico, soy una leonina pasional y siempre fui de mandarme en una relación, pero hoy toca usar un poco más la cabeza y dejar de lado ese fuego.

En diálogo con CARAS, Chloé Bello reveló que ahora tiene ganas de conducir un streaming.

—¿Los hombres pasaron a ser una decepción?

—Me pasa algo raro con los hombres. Creo que en general están más cobardes, no sé si será una cuestión generacional, pero los veo muy como en una cajita de cristal. No los veo bien plantados, creo que la hombría y la caballerosidad, valores que existían antes, están perdidas y se van diluyendo. Y yo tengo expectativas altas en ese aspecto.

—¿Cerati cumplía con esa cuota de hombría que reclama?

—Siii, absolutamente, él cumplía con todos los casilleros. Y no lo digo por su fama, yo conocí al lado B de él, a Gustavo, no a Cerati, y por eso es tanto el dolor de su pérdida. Él está presente en mí todo el tiempo, en mi ropero conservo prendas que usó y me llevan a recordarlo...

La actriz asegura que aún no pudo sanar la pérdida de Gustavo Cerati, y afirma que los hombres de hoy están muy lejos de tener sus valores.

—Dentro de su contexto actual, ¿le preocupa acercarse a los 40 lejos de la maternidad?

—Tengo 39, no tengo hijos ni estoy casada, pero no lo sufro. Porque yo lo elegí así, no es que pasó un tren y no lo agarré. Además, en esta época las mujeres están teniendo sus hijos a los cuarenta y pico más que a los veinte, no me imagino como una madre inmensamente grande. Sé que en algún momento va a suceder, no tengo apuro...

—¿El amor por las mascotas canaliza ese costado maternal?

—Con mamá siempre fuimos muy bicheras y rescatamos perros de la calle. Y a Petunia la amé como si fuese un hijo, fue mi primer gran compañera, la que me enseñó a pensar primero en el otro. Ahora me quedaron Nelson, un perrito que traje en su momento para acompañarla, y un gato adoptado al que le puse Cat.

Chloé Bello junto a su gato adoptado, Cat.

—¿Laboralmente en qué está enfocada? ¿La moda, el cine y el teatro la siguen seduciendo?

—Ahora la tevé y el teatro están muy tranquis, me siento más conectada con lo del streaming y la posibilidad de conducir. Mi padre fue conductor televisivo (“Música Total”, en los ‘80) y me está interesando mucho. Pronto habrá novedades sobre un proyecto avanzado que tenemos con CARAS, y la verdad me encantaría hablar de la vida en sí y no de lo frívolo. La posibilidad de charlar con gente distinta en un momento del país que está muy picante, más por el lado de la sociología. Es un proyecto que me excita, tengo ganas de usar por primera vez la cabeza antes que el cuerpo, poder darle ímpetu y mostrarme como soy.

Chloé Bello en su cuarto junto a Nelson y Petunia, la perrita que tanto amó y que murió días después de esta sesión de fotos.

—¿Cómo se lleva con las cirugías?

—No forman parte de mi vida, de pedo que me pongo alguna crema (risas). No puedo creer la cantidad de chicas que veo con botox y todas con la misma cara, cuando no hay nada más lindo que una cara al natural. Tampoco entiendo tanta obsesión con la nariz, que define el rasgo de tu personalidad. Me parece muy poco elegante operarse tanto...