Sofía Gala reveló el curioso lugar al que lleva a pasear a sus hijos

Una de las actrices argentinas que la está rompiendo en internet con su estética disruptiva y oscura es Sofía Gala Castiglione. La hija de la icónica diva Moria Casán se consolidó dentro de la industria del espectáculo y el teatro con su propia huella gracias a su talento y a una personalidad fuertemente magnética, demostrado, sobre todo, en el rol protagonista que tomó en la serie de bioficción de su mamá.

Sin embargo, lo que la caracteriza desde muy joven es una rebeldía innata que la llevó a construir un camino autónomo, lejos de las luces tradicionales del espectáculo masivo. Su identidad se define por un estilo gótico disruptivo que trasciende la simple elección de indumentaria; es una verdadera filosofía de vida plasmada en prendas oscuras, texturas dramáticas y una estética que desafía los estándares de belleza convencionales de la televisión. Esta profunda fascinación por el arte oscuro, el existencialismo y la belleza de lo oculto encuentra su máxima expresión en una particular pasión que la acompaña desde siempre: recorrer cementerios con sus hijos.

Sofía Gala

El amor de Sofía Gala por los cementerios: la "plaza perfecta" para sus hijos

Oscuridad, maquillaje profundo y piel extremadamente blanca como el papel. Tanto en sus roles como en su día a día, Sofía Gala despliega una estética más unida a lo gótico y a lo rebelde, claves que marcaron lo disruptivo en la historia del estilo. Sin embargo, lejos de la moda y la decoración, la revelación más detallada de una singular pasión ocurrió durante su participación en La noche perfecta (eltrece). En ese espacio, la actriz explayó sin filtros sobre su fascinación por las los cementerios, desmitificando la carga negativa que la sociedad suele imponerles.

Lejos de asociar estos sitios con el miedo o el dolor, la artista manifestó una conexión profundamente espiritual y estética con ellos, asegurando de manera contundente ante las cámaras: "Amo los cementerios, me siento muy bien en los cementerios". Al explicar qué es lo que le ve de lindo a todo ese entorno, la actriz destacó la riqueza histórica y el valor patrimonial que albergan las tumbas y mausoleos, sobre todo del Cementerio de Recoleta, punto turístico cerca de su casa propia y razón por la que eligió vivir allí. Para su sensibilidad artística, cada rincón representa una obra de arte al aire libre que merece ser apreciada, detallando que le genera una enorme fascinación "la arquitectura, las historias que hay detrás de las familias y la quietud absoluta".

El amor de Sofía Gala por los cementerios: la "plaza perfecta" para sus hijos

Si bien su amor por los cementerios, claramente no de manera turística, sino que con el respecto que ella les tiene, llamó la atención de todos sus seguidores, lo que más sorprendió fue cómo integró este gusto personal en la crianza de sus hijos, Helena y Dante. La actriz confesó que utiliza estos espacios como una alternativa real a los parques infantiles tradicionales, afirmando con total naturalidad: "Yo llevo a mis hijos tipo plaza. ¡Es hermoso!".

De esta manera, el paseo se transforma en una rutina familiar donde los chicos caminan entre la naturaleza y las esculturas, asimilando la muerte como una parte inevitable y bella de la existencia humana. En uno de sus posteos de Instagram, compartió algunas fotos del Cementerio de Chacarita, al que fue por una producción, y reflexionó: "Me gustan los cementerios, me siento cómoda entre los muertos, bastante mas que entre los vivos. Hoy pude transitar uno de los más increíbles de Buenos Aires de una manera que jamas pensé".

El amor de Sofía Gala por los cementerios: la "plaza perfecta" para sus hijos

La experiencia paranormal de Sofía Gala en un cementerio de Jujuy

Una personalidad como Sofía Gala, con las pasiones que ella tiene, carga con miles de anécdotas insólitas en todo el mundo. Sin embargo, y durante esa misma visita al programa de Sebastián Wainraich, la actriz sorprendió al relatar una vivencia mística que ocurrió cerca de febrero de 2025, cuando realizó un viaje de descanso y exploración al norte argentino. En esa travesía por la provincia de Jujuy, que estuvo acompañada por su pareja de ese momento, decidió adentrarse en un cementerio del lugar, donde, inesperadamente, tuvo una conversación con un fantasma.

“Hace poco fui a Jujuy y... ¿viste que los cementerios en Jujuy están abiertos 24 horas? Creo que vi un fantasma”, reveló. Creando aún más sorpresa a todos, relató: “A veces veo cosas que pasan pero ese día llego y me siento en una tumba a escuchar con mi parlantito ‘Magical Misery Tour’ de Los Beatles. De golpe, en otra tumba había un chabón que se me acerca y me pide un pucho en un lenguaje que yo ya no entendía”.

Su pareja le aseguró que se trataba de un tucumano, pero ella sostenía que era un acento indescifrable. “Pide el pucho y en un momento dice '¿qué están escuchando?'. Le dije 'estamos escuchando a Los Beatles' y me dice 'nunca escuché'. Justo estábamos escuchando ‘Blue Jay Way’ que es un tema rarísimo. Me dice '¿de qué habla el tema?' y yo le cuento que es George Harrison diciéndole a sus amigos que se queda dormido, que se apuren, los amigos se perdieron yendo a la casa... El chabón no podía creer que un tema tan complejo hablara de eso. Nos quedamos un rato escuchando y cuando me voy me dice yo estoy acá, pasa cuando quieras. Fue lo único que le entendí”, cerró.

Sofía Gala reveló que lleva a pasear a sus hijos al cementerio, espacio que considera tan tranquilo como una plaza para ellos. Este singular vínculo con el más allá reafirma la esencia de una artista que transita la vida bajo sus propios términos. Al transformar los espacios de descanso eterno en un escenario de juego, aprendizaje y asombro cotidiano, la actriz demuestra que la belleza se esconde en los lugares más inesperados.

A.E