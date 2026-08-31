La princesa Ariane de Holanda, la hija de Máxima Zorreguieta, compartió su primer día de clases de Ingeniería Aeroespacial en la Universidad

Los reyes Guillermo Alejandro y Máxima de los Países Bajos tienen como mayor orgullo personal y real a sus tres hijas, Amalia, Alexia y Ariane. Sin embargo, la princesa Ariane de Holanda es la hija menor, y a sus 19 años se llevó el aplauso y las sorpresa de todos al mostrar cómo fue su primer día de clases de Ingeniería Aeroespacial.

La joven ocupa el tercer puesto en la línea de sucesión al trono de la Casa de Orange-Nassau, por detrás de sus hermanas mayores. Al no cargar con el peso directo de la corona, tras culminar su bachillerato internacional y disfrutar de un enriquecedor año sabático, comenzó oficialmente sus estudios universitarios en agosto de 2026. Con su ingreso formal a las aulas en esta fecha, se convierte en la primera integrante de la realeza europea contemporánea en optar por una formación técnica de este calibre, en la legendaria Universidad Tecnológica de Delft, reconocida internacionalmente como uno de los epicentros de innovación y desarrollo científico más importantes de toda Europa.

El primer día de clases de Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de Delft de la princesa Ariane

El nuevo desafío de la princesa Ariane: su primer día de clases de Ingeniería Aeroespacial

La princesa Ariane de Holanda culminó con absoluto éxito sus estudios de bachillerato internacional en mayo de 2025 , graduándose de las aulas del prestigioso United World College de Italia . Tras imitar la tradición de sus hermanas mayores y tomarse un año sabático para viajar y orientar sus ambiciones, la joven arrancó oficialmente sus estudios superiores en la universidad este 31 de agosto de 2026, coincidiendo plenamente con la apertura oficial del nuevo ciclo lectivo de la institución.

Para este ansiado debut académico en el campus, la hija menor de los reyes de Países Bajos, Guillermo Alejandro y Máxima, optó por un look casual, sumamente cómodo pero repleto de frescura juvenil. Su estilismo real estuvo compuesto por una camisa blanca entallada de mangas largas, unos llamativos pantalones de lino con rayas multicolores y un práctico y espacioso bolso de ante marrón ideal para cargar sus materiales de estudio.

Durante su primera jornada, la radiante alumna recorrió los pasillos principales del complejo y se tomó fotografías oficiales distribuidas por la Casa Real. En las postales compartidas en el campus de la Universidad Tecnológica de Delft , se la puede ver posando muy sonriente frente al icónico edificio de fachada azul, así como en el moderno vestíbulo de la facultad, situándose estratégicamente justo debajo de una avioneta suspendida del techo. Esta inspiradora estampa simboliza de manera perfecta el inicio de su viaje científico hacia la conquista del mundo aeronáutico.

El primer día de clases de Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de Delft de la princesa Ariane

El orgullo real: la princesa Ariane de Holanda compartió su primer día en la Universidad de Delft

La princesa Ariane de Holanda compartió en las redes sociales de la Casa Real el orgullo que generó en todos, al dar sus primeros pasos académicos por la Universidad Tecnológica de Delft (TU Delft). Su elección de instituto público no fue al azar, ya que se trata de una de las más prestigiosas de Europa y un auténtico referente global en el campo de la ciencia. La institución mantiene alianzas estratégicas muy estrechas con gigantes de la industria internacional como la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA), consolidándose como el espacio perfecto para la expansión de conocimientos que quiere la princesa.

La exigente carrera de Ingeniería Aeroespacial elegida por ella aborda en profundidad el diseño, desarrollo y fabricación de aeronaves, vehículos espaciales y sistemas de satélites de alta complejidad. El plan de estudios está enfocado en disciplinas técnicas fundamentales como la aerodinámica, la propulsión, la ciencia de materiales, la mecánica orbital y la física cuántica, preparando a los alumnos para enfrentar grandes desafíos tecnológicos futuros en la atmósfera y el espacio exterior.

El anuncio de que Ariane seguiría este rumbo científico se conoció formalmente el 27 de abril de 2026, durante las tradicionales celebraciones públicas del Día del Rey celebradas en Dokkum. Fue la propia princesa que sorprendió a la prensa en una entrevista y confirmó con enorme alegría que había superado con éxito el riguroso proceso de selección para integrarse a las aulas de Delft tras terminar su año sabático.

La princesa Ariane de Holanda abre un capítulo que redefine su papel dentro de la Casa Real de Países Bajos. Al cruzar las puertas de la Universidad de Delft para encarar los exigentes desafíos de la Ingeniería Aeroespacial, la hija menor de los reyes demuestra una notable determinación y una profunda independencia al trazar un camino guiado por la ciencia y la innovación. Su primer día de clases fue revelado a través de las increíbles postales, que se robaron los aplausos de todos los usuarios de las redes sociales.

A.E