Cuánto cuesta y cómo conseguir la lapicera giratiempo que usó Lionel Messi para escribir su carta de despedida

Para quienes siguen de cerca el universo de Harry Potter, la carta de despedida de Lionel Messi generó un doble impacto. Por un lado, el inevitable pesar ante la partida de uno de los máximos ídolos de la historia del fútbol mundial. Pero, por otro, también llamó la atención el particular escenario que eligió para anunciar su despedida: tres hojas rayadas de papel y un Giratiempo, uno de los objetos más emblemáticos de la saga, en una elección que no parece casual y que conecta con el especial vínculo que toda la familia Messi-Roccuzzo tiene con ese mundo. No obstante, detrás de la misma, se esconde la verdadera historia.

Lionel Messi utilizó la lapicera más especial de Harry Potter y el prisionero de Azkaban

La conexión de la familia Messi-Roccuzzo con Harry Potter comenzó cuando sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, eran muy pequeños. La propia Antonela Roccuzzo utilizó en reiteradas oportunidades sus redes sociales para compartir el fanatismo de los chicos -y hasta el suyo- por la saga escrita por J. K. Rowling. Tras anunciar su retiro de la selección argentina, Lionel Messi sorprendió no solo por el contenido de su carta, sino también por la particular lapicera dorada que eligió para escribirla.

Familia Messi-Roccuzzo | Instagram

El objeto presenta una estructura de anillos giratorios y un pequeño reloj de arena central que remite directamente al Giratiempo, el emblemático artefacto mágico que utiliza Hermione Granger en la saga. De acuerdo con la mitología de la historia, este elemento le permite a su portador retroceder en el tiempo al hacer girar sus aros e intentar resolver diferentes situaciones; una analogía que se podría hacer con la trayectoria del -ahora- excapitán de la Scaloneta.

Como era de esperarse, los fanáticos no tardaron en indagar no solo en el significado de este particular bolígrafo dorado, sino también en su valor en el mercado. Se trata de una pieza exclusiva inspirada en el mundo mágico de la saga, cuyo diseño reproduce uno de los objetos más reconocibles de la historia.

El valor de la lapicera que utilizó Lionel Messi

Según lo que se informa en la página web de la tienda e-commerce de regalos de Harry Potter, ubicada en Universal Orlando, la misma tiene un valor de 22 dólares. No obstante, cabe destacar que, si bien se asocia este elemento a esta ficción mágica creada por J. K. Rowling, la lapicera que utilizó Lionel Messi cuenta con una historia propia con un ADN bien argento.

Lapicera Giratiempo | Captura de pantalla de WDW News Today

Fue creada especialmente para él por el orfebre argentino Hugo Gassioles, oriundo de General Madariaga, luego de que la selección argentina se consagrara por tercera vez campeona del mundo en el Mundial de Qatar 2022. La pieza combina plata 925 con madera de guayacán del norte argentino, seleccionada por su resistencia y durabilidad como una suerte de paralelismo con la trayectoria del futbolista. En su diseño también aparecen símbolos estrechamente ligados a su carrera y a la Selección, como el número 10, las siglas de la AFA y las tres estrellas que representan los títulos mundiales conquistados.

La carta que escribió Lionel Messi para despedirse de la selección | Instagram

En épocas de digitalización e inteligencia artificial, la carta de puño y letra de Lionel Messi adquiere un valor más que trascendental: ya sea por su contenido, como por la grafología, en la que se reflejan las emociones que lo atravesaron en el momento de escribirla, sino también por la lapicera dorada que utilizó. Todo pertenece a un universo lingüístico que crea sentido, incluso después de haberlo dicho todo. Una elección que, en definitiva, también responde a la sensibilidad y autenticidad que caracterizan al ídolo argentino y que, una vez más, quedan expuestas en un gesto tan significativo como auténtico.