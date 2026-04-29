Chloé Bello deslumbró con un look gótico aristocrático en la avant premiere de El diablo viste a la moda 2

En una noche donde el arte, la moda y el cine se fusionaron en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), Chloé Bello deslumbró en la alfombra roja de la avant premiere de El diablo viste a la moda 2. Con una estética sofisticada y un guiño al universo gótico, la modelo apostó por un estilismo que no pasó desapercibido.

Chloé Bello

Chloé Bello brilló con un estilismo gótico y sofisticado en el estreno de El diablo viste a la moda 2

Fiel a un sello personal cada vez más definido, Chloé Bello eligió un vestido largo en un profundo tono entre morado y burdeos, de silueta ajustada y líneas depuradas. El diseño, de cuello alto tipo polera y mangas largas con textura, evocaba una elegancia de impronta aristocrática, con un aire dramático y contemporáneo a la vez.

Para completar el look, la modelo sumó botas negras de caña alta que aportaron carácter y un contraste moderno, junto con un cinturón fino que marcó la cintura y estructuró la silueta. Como accesorio, optó por una cartera tipo sobre en la misma gama cromática del vestido, reforzando la armonía del conjunto.

Chloé Bello en el MALBA

El beauty look acompañó con precisión: llevó el cabello lacio y suelto, en clave minimalista, y un maquillaje en tonos oscuros con delineado definido, que acentuó su mirada y reforzó ese halo enigmático que atraviesa todo el estilismo.

En una alfombra roja dominada por propuestas más recargadas, la elección de Chloé Bello se destacó por su elegancia sobria y su impronta distintiva. Su apuesta por una paleta oscura y una silueta limpia confirma una tendencia que gana terreno: menos artificio, más identidad.

CHLOE BELLO EN LA GALA DE CARAS 2026

Con este look, la modelo no solo reafirma su lugar en la escena fashion local, sino que también deja en claro que el glamour puede adoptar formas más misteriosas, sofisticadas y personales.