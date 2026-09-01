Rosario y Julieta Ortega visitaron la primera casa de su papá, Palito Ortega, y recorrieron el lugar donde creció: "Tucu book"

Gracias a la gira Muchacho que vas cantando, el espectáculo con el que Palito Ortega repasa los grandes éxitos de su trayectoria, Rosario y Julieta Ortega llegaron a Lules, Tucumán, y aprovecharon la visita para recorrer algunos de los lugares vinculados con la infancia de su padre. A través de su cuenta de Instagram, la reconocida actriz compartió las postales más significativas de su viaje.

Julieta y Rosario Ortega visitaron Lules

En las imágenes, las hermanas dejaron ver distintos momentos de su recorrido por la ciudad, desde la antigua vivienda donde creció el cantante hasta la estación de tren y la Quebrada de Lules. La visita también incluyó un encuentro con la comunidad local y les permitió reencontrarse con espacios que forman parte de la historia de una de las familias más reconocidas de la música popular argentina.

La casa donde creció Palito Ortega y que Julieta encontró intacta

Uno de los momentos más significativos del recorrido fue la visita a la primera casa en la que vivió Palito Ortega en Lules. La vivienda, que actualmente pertenece a vecinos de la zona, permanece cerrada y, según contó Julieta Ortega, se encuentra prácticamente intacta. Las hermanas se fotografiaron sentadas en el umbral, mientras otra de las postales recuperó una imagen antigua de su padre frente al mismo lugar.

Julieta y Rosario Ortega en la casa donde vivió Palito Ortega

La tercera de las hijas del intérprete ya había contado detalles de una visita durante una charla con Mirtha Legrand: "Se me aflojaron las piernas. No sé si había vuelto a visitarlo. Aparte está intacta la casa, la compraron unas personas que viven al lado, pero la mantienen cerrada, fue impresionante", relató. Además, explicó que la vivienda no era propiedad de su padre, sino una de las casas que el ingenio Lules otorgaba a sus empleados: "Mi papá trabajaba en el ingenio Lules y a cada empleado le daban una casa, y esa es la que les tocó a ellos".

El recorrido de Rosario y Julieta Ortega por los lugares que marcaron la infancia de su papá

El paseo también las llevó hasta la estación de tren de Lules, otro de los puntos que Julieta Ortega había destacado por conservar gran parte de su aspecto original. Allí caminaron por los andenes y posaron para distintas fotografías que luego también formaron parte del álbum publicado en redes sociales. También visitaron la Quebrada de Lules y otros espacios de la localidad.

Julieta Ortega disfrutó de la gastronomía local

Durante su estadía, Rosario y Julieta Ortega compartieron un encuentro con vecinos de la zona. Entre las postales que mostraron se destacó además una imagen de caja de frutillas, uno de los productos asociados a la producción local. De esta manera, las hermanas registraron en fotografías distintos momentos de su paso por Lules, la ciudad que conserva varios de los escenarios ligados a los primeros años de vida de Palito Ortega.