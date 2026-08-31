“Nadie te prepara para para un diagnóstico así”: Soledad Fandiño compartió una reflexión a dos años de su última operación

Soledad Fandiño dejó su nombre marcado en la industria del espectáculo argentino, por sus talentos como actriz y modelo argentina. Protagonista de producciones exitosas y una gran exposición mediática, decidió darle un giro radical a su rutina y construir una nueva vida en Miami desde el 2022. En los Estados Unidos, lejos de los flashes de la ficción tradicional, se enfocó en el bienestar, el fitness, la alimentación saludable y la salud emocional.

En medio de este camino de transformación espiritual, su realidad se detuvo abruptamente cuando fue diagnosticada y posteriormente operada de cáncer de mama a mediados de 2024. La intervención quirúrgica, motivada por una fuerte intuición personal que la llevó a realizarse controles médicos oportunos, se convirtió en el inicio de un proceso de sanación profundo, que en la actualidad continúa atravesando, con videos y mensajes para sus seguidores.

Soledad Fandiño

La reflexión de Soledad Fandiño a dos años de su operación

En el 2024, Soledad Fandiño sorprendió a sus seguidores con un video en redes sociales que relataba el terrible descubrimiento de salud que tuvo en unas pocas semanas. A partir de una profunda intuición personal que la impulsó a escuchar las señales sutiles de su propio cuerpo y realizarse controles médicos rigurosos de manera preventiva, confirmó que padecía cáncer de mama. La actriz optó por resguardar la noticia inicialmente para asimilar el impacto emocional en la intimidad de su hogar junto a sus seres queridos .

Pocos días después de haberse sometido con éxito a una compleja intervención quirúrgica en un sanatorio de Buenos Aires, la modelo recurrió a su cuenta oficial de Instagram para visibilizar su situación real mediante un emotivo video. Con este mensaje directo, buscó motivar a miles de mujeres, incitándolas a tomar un rol activo en el cuidado de su cuerpo, consultar a los especialistas pertinentes y armar una sólida red de contención afectiva para sobrellevar la adversidad con resiliencia.

En la actualidad, habiendo transcurrido dos años desde aquella intervención que reconfiguró sus prioridades, la artista se encuentra plenamente consolidada en transitar su proceso de sanación física y espiritual, acompañada por su hijo Milo y su círculo más cercano. En este contexto, decidió compartir un video reflexivo sobre lo que vivió, y en el posteo relató: "Últimamente, una montaña rusa de emociones. Estoy agradecida de haber podido operarme. Pero nadie te prepara para un diagnóstico así, ni para la operación, ni para lo que viene después".

De esta manera, se sinceró y expuso que jamás pensó que el después iba a ser más difícil de lo que creía. "Siento que hay una parte de mí que ya no está y todavía estoy tratando de descifrar quién soy ahora. No tengo todas las respuestas, pero tengo ganas de compartir este proceso con ustedes. A lo mejor, acompañadas, se hace un poquito más fácil", cerró emotiva.

La nueva etapa de Soledad Fandiño para hablar de su operación

Si bien las palabras escritas por Soledad Fandiño llegaron a muchos de sus seguidores, lo dicho en el video la acompañó y fortaleció aún más ese mensaje. La actriz se mostró junto a Milo en una tarde a pura plaza y aire libre, y expuso: "Uno piensa que cuando te operan ya está, y no es así. No hay tampoco mucha gente que hable de eso: de la reintención que uno tiene que hacer de sí mismo y de cómo todo cambia. Se habla mucho de cuando se está atravesando algo difícil, pero no tanto de lo que sigue después, de todo el proceso". Es por eso que, a dos años de su operación, decidió comenzar a compartir aún más los detalles de lo vivido, para buscar una manera de aliviarse y acompañar a aquel que esté viviendo lo mismo.

La reflexión de Soledad Fandiño a dos años de su última operación

Soledad Fandiño compartió una reflexión a dos años de su última operación, y demostró hacia dónde quiere llevar su nueva vida, de la mano de sus seres queridos. Protagonista de éxitos y querida por una comunidad de más de más de un millón de seguidores, la actriz apuntó a no dejar en el recuerdo lo vivido y a darle el espacio a todas aquellas personas que lo están viviendo.

A.E