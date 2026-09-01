Así son los productos que vende Juliana Awada en su nueva tienda: regaderas, jabones de tomate y perfumes de bayas

Juliana Awada presenta una propuesta que combina su interés por la naturaleza con el diseño de objetos pensados para el hogar y los espacios abiertos. La nueva línea reúne piezas de cerámica, textiles y accesorios que se integran con productos de jardinería y perfumería, conformando una colección que acompaña la rutina diaria con productos funcionales. Cada detalle está pensado para aportar practicidad y estética en distintos ambientes, reforzando la idea de integrar lo natural en la decoración.

Juliana Awada reúne su pasión por la decoración y la naturaleza con un nuevo proyecto

Juliana Awada incorpora a su universo creativo una selección que refleja su vínculo con la decoración y el cuidado de los ambientes. La propuesta incluye herramientas para el jardín, vajilla artesanal y fragancias inspiradas en aromas vegetales, en una colección que se orienta a integrar estética y practicidad. Cada pieza fue diseñada para adaptarse a diferentes usos, desde el trabajo en exteriores hasta la ambientación de interiores. La colección se convierte en una alternativa que une naturaleza con estilo.

Juliana Awada en Awada Market

Bajo el concepto de Awada Market, la empresaria lanzó una línea; la iniciativa busca trasladar al hogar y a los espacios exteriores una estética basada en el entorno y en la funcionalidad. El segmento dedicado a la jardinería y exteriores incluye regaderas metálicas, sets de herramientas para huerta, bolsos organizadores, delantales de gabardina y botas de lluvia. Estos objetos cumplen una doble función, por su practicidad en trabajos al aire libre y por reforzar la idea de disfrutar de los espacios verdes con estilo y comodidad.

Por otro lado, la sección de hogar de la firma reúne algunas de las tendencias de interiorismo más destacadas. El negocio de Juliana Awada ofrece una selección de vajilla y objetos decorativos elaborados con cerámica artesanal. Entre las piezas se destacan jarras de distintos formatos, tazas y platos de sitio, acompañados por textiles como manteles, servilletas e individuales. La idea principal busca que cada objeto se integre a la mesa de manera natural.

Juliana Awada en Awada Market

La línea de perfumería y cosmética de Awada Market introduce aromas inspirados en el entorno vegetal. Jabones líquidos, home sprays y velas aromáticas se presentan con fragancias de hojas de tomate y bayas, mientras que los perfumes incluyen notas de sándalo y cedro. Esta categoría busca conectar directamente con la naturaleza, trasladando al interior del hogar sensaciones asociadas con la huerta y los espacios verdes.

Entre jabones de tomate hasta perfume de sándalo: Los productos del nuevo negocio de Juliana Awada

El concepto de Awada Market se estructura en torno a escenas cotidianas, de preparar una mesa a recibir invitados o disfrutar de un encuentro al aire libre. La marca traslada a estos productos la misma filosofía que aplica en sus colecciones de indumentaria, basada en la elección de materiales vinculados a la naturaleza y en diseños que trascienden las tendencias de temporada. Al lino, algodón, lana y cuero se suman ahora cerámica, vidrio, madera y papel.

Los productos de Awada Market

La primera colección de la marca de Juliana Awada tiene como eje el jardín y los espacios exteriores, con productos pensados para acompañar actividades al aire libre. Regaderas, portaflores, mantas y bolsos forman parte de esta propuesta inicial, que se complementa con piezas de cerámica y textiles para el interior. El concepto se basa en que cada objeto pueda integrarse en diferentes momentos de la vida diaria, reforzando la conexión con el entorno.

La presentación oficial se realizó en Estudio Te, en un encuentro que reunió a referentes del diseño, la decoración y el lifestyle. Allí se dieron a conocer las distintas piezas y el concepto integral de Awada Market, que combina funcionalidad, estética y compromiso con los materiales naturales. Con esta iniciativa, la empresaria amplía su universo creativo y ofrece una propuesta que une la pasión por la naturaleza con la búsqueda de una decoración simple.

Juliana Awada en Awada Market

Juliana Awada integra en su propuesta una colección que refleja su interés por la naturaleza y el interiorismo, con objetos pensados para acompañar la rutina. La iniciativa reúne piezas de cerámica, textiles y accesorios que se complementan con artículos de jardinería y fragancias inspiradas en aromas vegetales. Cada producto aporta funcionalidad y estética, con materiales que se adaptan tanto a interiores como a exteriores. La propuesta se consolida como una extensión de su estilo personal, en la que se combinan tradición y diseño.

VDV