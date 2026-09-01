Revelaron todos los detalles de la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: una fecha especial, 250 invitados y catering "bien argento"

Lali Espósito atraviesa uno de los momentos más importantes de su vida personal y, en las últimas semanas, comenzó a compartir algunas postales relacionadas con los preparativos de su casamiento con Pedro Rosemblat. La artista sorprendió al mostrar imágenes de la despedida de soltera que organizó junto a sus mejores amigas durante un viaje a Brasil, una celebración que volvió a poner el foco en la boda que hasta ahora había mantenido con cierta reserva.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Aunque la pareja había confirmado su compromiso a comienzos de año, todavía no se conocía públicamente cuándo sería la ceremonia. Mientras algunas versiones señalaban que el festejo podía concretarse en diciembre, Pepe Ochoa reveló en LAM (América TV) que la fecha elegida es mucho más cercana y que la celebración tendrá alrededor de 250 invitados.

Qué dijo Pepe Ochoa sobre la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

La información sobre el casamiento surgió en LAM (Amériva TV), donde el panelista dio a conocer algunos de los detalles que pudo recopilar sobre el evento. Según explicó el panelista, Lali Espósito y Pedro Rosemblat darán el sí el 30 de octubre de 2026, una fecha que hasta el momento se había mantenido en privado.

Lali Espósito se casa con Pedro Rosemblat

El periodista también contó que se tratará de una ceremonia íntima, aunque la celebración contará con unos 250 invitados. Si bien no trascendió todavía dónde será el evento, el panelista aseguró que la fiesta tendrá una importante producción y que el catering estará a cargo de Eat, empresa que definió como “el mejor catering de Argentina”, además reveló que la pareja eligió “cosas simples y bien argentas”, cómo picada, asado y milanesas.

El compromiso de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron oficialmente su compromiso el 14 de enero de 2026, después de una propuesta íntima durante unas vacaciones en Brasil. La pareja compartió la noticia a través de una publicación conjunta en Instagram, acompañada por varias fotografías de ambos y el mensaje “Nos casamos”.

Lali se comprometió a principios del 2026

En las imágenes mostraban a Lali Espósito y Pedro Rosemblat disfrutando de distintos momentos en las playas brasileñas, entre brindis, bailes y gestos de complicidad. La noticia confirmó así un paso más en la relación que ambos habían decidido mantener con bajo perfil y que ahora avanza hacia una boda prevista para octubre.