Christophe Krywonis se sinceró sobre su dura infancia: "A la única persona que le tenía miedo era a mi mamá"

Christophe Krywonis, quien fue jurado de Bake Off Argentina y ganó popularidad en la gastronomía argentina, se sinceró al hablar de los momentos más difíciles de su infancia. La muerte de su abuela, los problemas familiares, un episodio que terminó con la intervención de la policía y su paso por un reformatorio marcaron una etapa que, con el tiempo, logró transformar a través de su trabajo.

La dura historia personal del chef Christophe Krywonis

Christophe Krywonis sorprendió al revelar detalles desconocidos de su historia personal. En una charla íntima en el ciclo de streaming La Raíz, el empresario gastronómico se sinceró sobre su dura infancia y adolescencia, y recordó algunos episodios que lo llevaron a alejarse de su hogar cuando apenas tenía 14 años.

Christophe Krywonis

Durante la conversación, Christophe Krywonis comenzó por hablar de su mamá y de las dificultades que atravesó durante aquellos años. Según relató, su madre tuvo que afrontar importantes problemas de salud mientras se hacía cargo de sus hijos. "Mi mamá superó la vida con la responsabilidad que tenía con nosotros y muchas angustias. Le ha costado 3 cáncer que superó", expresó emocionado.

"Eso hizo que también me sienta incómodo en mi ambiente familiar y cuando tenía 11 años murió mi abuela. Ahí fue un golpe muy duro y muy fuerte. Tres años más tarde me fui de mi casa, a los 14 años", recordó a corazón abierto. El fallecimiento de su abuela representó un antes y un después para el cocinero. A esto se sumó el contexto familiar que atravesaba en ese momento, ya que sus padres estaban separados y él atravesaba una etapa de rebeldía. "Me mandé unas macanas muy grandes, ahí decidí irme de mi casa", relató.

El fuerte episodio que protagonizó Christophe Krywonis y terminó con la intervención de la policía

En medio de ese período conflictivo de su adolescencia, Christophe Krywonis rememoró un episodio que tuvo consecuencias importantes. La policía intervino y, debido a su corta edad, tuvo que elegir entre regresar a su hogar o ser enviado a un centro de reforma para delincuentes.

En este sentido, el chef contó cuál había sido el motivo: "La macana que me mandé fue que prendí fuego mi habitación. Estaba en un momento de desolación personal". Y agregó: "Me comí una paliza bastante importante de mi abuelo paterno". Según contó, este fuerte episodio generó un gran despliegue en su hogar. "Vinieron la policía y los bomberos. Era un adolescente rebelde".

Christophe Krywonis se definió como "un adolescente rebelde"

Christophe Krywonis contó que sentía cuando tenía cerca a su mamá

Sin embargo, detrás de esa actitud desafiante, Christophe Krywonis también identificó un sentimiento que lo acompañó durante su infancia: el miedo a su propia mamá. "Yo tenía un problema un problema de chiquito. A la única persona que le temía era a mi mamá. Le tenía miedo", reconoció.

De acuerdo a su relato, aquella "macana" significó para él un quiebre en la manera en la que enfrentaba las situaciones que atravesaba. "Y cuando pasó eso, había cruzado una frontera que ya no era miedo sino un 'no me vengan a molestar' y el policía vino a molestar y ligué de vuelta", manifestó entre risas.

Christophe Krywonis

Tras aquella situación, Christophe Krywonis terminó internado durante tres semanas en un reformatorio. Con el paso de los años, siempre recuerda una frase que le dijo uno de los policías que intervino en aquel entonces. "Me dijo 'vos vas a salir bueno, pero vas a tener que aprender a calmarte un poquito' y sucedió gracias a mi trabajo", reveló.

Sin embargo, su experiencia en el centro de reforma estuvo lejos de ser sencilla. Christophe Krywonis describió aquel lugar como un verdadero "infierno" y contó que incluso tuvo que permanecer aislado. "Me tuvieron que aislar porque denuncié gente por sus tratos con otros adolescentes donde había violencia extrema", aseguró.

Christophe Krywonis explicó que no podía soportar ser testigo de los malos tratos que sufrían otros jóvenes. Por ese motivo, decidió pedir que lo sacaran del lugar y advirtió que, de no suceder, buscaría la manera de irse por sus propios medios. Durante esos días, además, encontró el apoyo de una persona muy importante en su vida: su madrina. Fue ella quien finalmente lo buscó y le dio un hogar. "Mi madrina, una hermosa persona, me vino a buscar después que llegó de viaje", concluyó.

De esta manera, Christophe Krywonis se sinceró sobre su dura infancia y afirmó que "a la única persona que le tenía miedo" era a su mamá, quien atravesó por dolorosas situaciones personales. Su relato permitió conocer una faceta mucho más íntima del chef.