De Sol Pérez y Laurita Fernández a Marley y Sergio Lapegüe: sus fotos favoritas de la infancia y los mensajes a los niños que fueron

Este domingo 16 de agosto se celebra el Día del Niño en todo el país, una fecha que invita a volver por un instante a la infancia, recordar aquellos años de juegos, sueños y momentos compartidos en familia. En CARAS quisimos recuperar ese espíritu y convocamos a distintas figuras para que abrieran el álbum de sus recuerdos y compartieran con nosotros una de sus fotos favoritas de cuando eran chicos.

Marley, Sol Pérez, Laurita Fernández, Nequi Galotti y muchas otras figuras se sumaron a la propuesta y, además de elegir una imagen especial de su infancia, dejaron un mensaje para los niños que fueron. Historias, recuerdos y anécdotas que permiten conocer una faceta diferente de cada protagonista y celebrar, a través de sus propias experiencias, esa etapa tan especial de la vida.

De Laurita Fernández y Sol Pérez a Marley y Sergio Lapegüe: qué le dirían los famosos al niño que fueron

Sol Pérez, que actualmente es parte del noticiero de Telefe y mamá de Marco, dijo a CARAS: “Le diría que nunca deje de soñar y que confíe siempre en ella. Que la esperan desafíos, sueños cumplidos, mucho amor y una familia más linda de la que alguna vez imaginó. Y, sobre todo, que nunca pierda esa niña que lleva adentro”.

Sol Pérez cuando era chiquita.

Laurita Fernández que saltó a la fama en el Bailando por un sueño, pero hace más de una década brilla con luz propia en la televisión, teatro y streaming reveló: “Disfrutá el camino y demostrale mucho amor a la gente que te quiere y cuida”.

Laurita Fernández cuando era chiquita.

El papá de Mirko y Milenka, Alejandro “Marley” Wiebe, uno de los conductores más populares de la televisión, a los largo de tres décadas se ha consolidado como la figura principal de Telefe. Figura indiscutida del espectáculo argentino, rememoró su infancia y dijo: “Divertite y sonreí que pronto vas a tener dos hijos hermosos que van a iluminar tu vida”.

Marley envío tres fotos y mostró su increíble parecido a Mirko y Milenka.

Analía Maiorana, ex modelo internacional y empresaria que encontró su lugar en el coaching ontológico mencionó a CARAS: “A la niña que fui le diría que no necesita la perfección para todo, está bien equivocarse y llorar. Seguí conservando ese mundo curioso, lleno de ilusión y sueños. Nunca pierdas esa sonrisa que tenés y tu fe en Dios”.

Analía Maiorana cuando era chiquita.

La multifacética y carismática Catherine Fulop que recientemente se convirtió en abuela de Gia contó: “A esa niña le diría que no tenga apuro por crecer. Que no intente encajar donde no cabe y que nunca deje de creer en sí misma, aunque a veces el camino se ponga difícil. La vida la va a sorprender más de lo que imagina. Va a conocer el amor, va a cumplir sueños, va a equivocarse, va a empezar de nuevo muchas veces y que cada una de esas experiencias la va a hacer más fuerte”. Y agregó: “ A todas las niñas, adolescentes y mujeres les diría lo mismo: no permitan que nadie les diga cuánto valen. Su valor no está en cómo se ven, ni en la edad que tienen, ni en la aprobación de los demás. Está en quienes son, en su luz, en su capacidad de amar, de levantarse y de seguir adelante. Confíen en ustedes. La vida siempre encuentra la manera de florecer”.

Catherine Fulop cuando era chiquita.

“Nunca dejes de soñar porque los sueños se cumplen tarde o temprano “, reveló Ximena Capristro que salió de la segunda edición de GH y hoy es panelista de SQP en América TV.

Ximena Capristo cuando era chiquita.

Christian Sancho que pasó de protagonizar campañas publicitarias a participar en obras de la calle Corrientes dijo: “La vida te dará mucho más de lo que imaginás”.

Christian Sancho cuando era chiquito.

Dalia Gutmann, quien a través de su labor en los medios y unipersonales se especializó en retratar las vivencias cotidiana y el universo femenino, dijo a CARAS a modo de diario íntimo: “Dalita de mi corazón: Animate a hacer la vida que tenés ganas de hacer. Que los miedos y las inseguridades nunca te limiten. Confía y divertite. Trabajá de ser graciosa, es un laburo espectacular. Y cuidá siempre a la gente que querés. Y a vos. Ojalá tengas una vida larga y hermosa”.

Dalia Gutmann cuando era chiquita.

El diseñador Benito Fernández, que se destaca por el uso audaz de texturas y colores, sotuvo: "Que siempre, siempre persiga sus sueños, que sea feliz y que estés donde estés nunca dejes de ser buena gente y de disfrutar hasta las cosas más pequeñas".

Benito Fernández cuando era chiquito.

Por su parte, el también diseñador Laurencio Adot, que se distingue por su elegancia clásica combinada con tendencias vanguardistas, confesó: “Soñaba con estudiar en Estados Unidos, ser arquitecto y ser famoso y logré las tres cosas a los 20 años con mi merito. El mensaje a ese niño es que sea feliz”.

Laurencio Adot cuando era chiquito.

Aníbal Pachano, creador de Botton Tap, y hoy abuelo de Vito se dedicó una conmovedora nota: “Hola, pequeño Anibal. Quiero decirte que todo el esfuerzo, las ganas de brillar y esa pasión que sentías desde chico valieron la pena. Nunca perdiste tu esencia ni tu capacidad de soñar, y hoy, mirando atrás, me siento orgulloso de todo lo que construimos juntos. Seguí siempre con esa misma fuerza y alegría".

Aníbal Pachano cuando era chiquito.

El reconocido periodista, locutor y conductor, Rodolfo Barili reveló a CARAS que le diría a aquel niño: “Soñá Rodhy! Nunca dejes de soñar. La vida es una hermosa aventura, en la que los obstáculos de hoy terminan siendo las anécdotas de mañana. Disfrutá el camino, abrazá y divertite de sus desafíos. Y nunca olvides la frase de tu vieja: la decisión correcta siempre es la más difícil de tomar. Por momentos no será fácil, pero si seguís tu pasión siempre valdrá la pena”.

Roberto Barili cuando era chiquito.

Guillermo Andino, figura emblemática de la televisón a cargo de noticieros y programas de actualidad también le habló a ese pequeño hincha de Racing que miraba a su papá, Ramón Andino, por televisión: “Le diría que sea feliz, que siga jugando al fútbol en el patio del colegio Marianista, y que disfrute mucho de su papá, de su mamá y de su hermana que lo contienen”.

Guillermo Andino cuando era chiquito.

La famosa pastelera, con 8 hijos y una energía arrolladora, Maru Botana dijo: “Le diria a mi niña que disfrute cada momento de la vida, que se escuche mucho. Que tenga muchos hijos, que trabaje de lo que le apasione que siempre tenga proyectos y que se ocupe de llevarlos a cabo. Que se rodee de buenos amigos de los que estan en las buenas y en las malas. Que a veces la vida te golpea fuerte tanto que te dan ganas de desaparecer del mundo pero hay que ser fuerte y agarrase de todos los afectos y salir adelante”.

Maru Botana cuando era chiquita.

La ex vedette y actual conductora de Net TV Yuyito González confesó: “Cuidá siempre tu corazón para conservar esa sonrisa y ese brillo en la mirada”

Yuyito González cuando era chiquita.

Tras participar de Gran Hermano, Floppy Tesouro se convirtió en modelo, conductora y referente del fitness. En la actualidad es mamá de Morena y disfruta cada paso de su hija, pero a la pequeña Floppy le confesó: “Le diría que nunca pierda esa esencia, que disfrute del camino y que siga soñando en grande, porque todavía quedan muchos sueños por cumplir. Que conserve siempre un pedacito de esa niña. Porque, en el fondo, seré una niña por siempre”.

Floppy Tesouro cuando era chiquita.

Eduardo Coco Fernández, reconocido productor y ejecutivo de medios, remarcó: “Mantené la guardia alta y estate atento. No te va a venir fácil pero la vas a pelear muy bien. Nunca te rindas nunca, mira siempre el lado positivo y seguí para adelante, vas a vivir muchas cosas más de las q te imaginas. Seguí tu instinto, seguí curioso y animándote a más . Todo tiene un principio y un fin y está bien que así sea . Cuando estés pasándola bien para, respirá, mirá a tu alrededor, disfrutá de donde estás y con quién. Todo pasa muy rápido y es un camino que no se puede volver a transitar. Siempre alimentá esas ganas de aprender, de viajar, de crear cosas nuevas. Vas tener amigos en quien confiar y familia que va a abrazar más fuerte de lo que imaginas. Levanta esos guantes y prepárate que todavía quedan unos cuantos rounds por delante”.

Coco Fernández

Con dos décadas de trayectoria y diseñadora favorita de varias celebrities, Maria Gorof dijo: “Confiá en vos, soñá sin límites y nunca pierdas la alegría”

María Gorof cuando era chiquita.

Alberto Cormillot, reveló: “Albertito, guardá siempre algo de ese chico que sos. La curiosidad, las ganas de aprender, la capacidad de sorprenderte. La vida te va a enseñar muchas cosas y vas a tener que tomar decisiones, trabajar mucho y asumir responsabilidades. Pero si conservás la curiosidad y las ganas de descubrir, nunca vas a dejar de crecer. Verás que eso, con los años, será una de las cosas más importantes”.

Alberto Cormillot cuando era chiquito.

La ex modelo y conductora Nequi Galotti: “A esa niña que fui, le diría que no tenga tanta prisa por crecer. Que siga soñando, riendo, descubriendo y siendo ella. La vida va a traer de todo, pero también cosas hermosas. Y si pudiera abrazarla hoy, solo le diría: tranquila Nequita, todo va a estar bien”.

Nequi Galotti cuando era chiquita.

La diseñadora Verónica de la Canal que se destaca por su estilo barroco y teatral: “A la niña de la foto, a la pequeña Verónica le diría: Que siempre siga su instinto“

Verónica de la Canal cuando era chiquita.

El periodista y futuro abuelo Serguio Lapegüe le dijo a CARAS: “Me alegro que nunca, a lo largo de tu vida, hayas dejado de jugar. Siempre feliz y familiero. Sonreí siempre que la sonrisa contagia”.

Sergio Lapegúe cuando era chiquito.

Laura Franco conocida como Panam comenzó su carrera como vedette hasta convertirse en ícono infantil, aprovechó el Día del Niño para escribir una carta muy especial: “Te diría que vas a crecer, pero que nunca vas a dejar de jugar. Que vas a convertir ese mundo de fantasía que hoy vive en tu corazón en tu manera de vivir y de trabajar. Que vas a cantar, bailar, imaginar y vas a escribir canciones para hacer felices a muchísimos chicos. Y que, sin darte cuenta, vas a lograr algo todavía más grande de lo que soñabas: seguir siendo una niña en el corazón, aun siendo adulta”. Y agregó: “También te contaría que la vida te va a regalar una familia hermosa. Y te diría algo que hoy todavía cuesta poner en palabras: vas a tener una hija que no podrá crecer junto a vos en esta vida, pero que va a quedar para siempre en tu alma. Su luz te va a acompañar toda la vida y será una presencia eterna en tu historia".

Panam cuando era chiquita.

La conductora que se hizo famosa en Versus y ahora es empresaria, Jimena Cyrulnik, reveló: “Mini Jime, te miro y te abrazo, te esperan momentos hermosos y muy difíciles también, pero no dejes de soñar jamás. Todo sirve y todo llega en el momento justo. Aprendé lo más que puedas de todo lo incomodo que la vida te ponga en el camino, no trates de evitarlos que son tus herramientas para el futuro. Te espera una familia hermosa más adelante”.

Jimena Cyrulnik cuando era chiquita.

“Disfruta de ese barquito ven la playa de Santa Teresita. Mucho barcos te llevarán por muchas playas, la gran mayoría de los puertos a los que llegues te van a estar esperando con los brazos abiertos para darte un lindo abrazo. Asi que tranquilo Martín te espera un hermoso viaje”, Martín Campilongo, humorista y actor que empezó en el ciclo Nico hasta consagrarse en el rol de Mamá en la versión teatral de Esperando la carroza.

Martín Campi Campilongo cuando era chiquito.

De Dante Ortega a Pepito Cibrián: las fotos inéditas de los famosos de pequeños

Dante Ortega cuando era chiquito.

Pepe Cibrián dijo: "Querido Pepe así como te veo imaginando mundos diferentes, entiendo que hoy a mis 78 años siga siendo aquel que los imaginaba"

Pepito Cibrián cuando era chiquito.

Las Trillizas de Oro cuando eran chiquitas.

Producción: Alicia Blanco