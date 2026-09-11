Fuerte acusación de Lissa Vera y Virginia Da Cunha contra Mario Pergolini: "Nos decía que éramos bolas, 5 gordas"

El fenómeno de Bandana marcó un antes y un después en la música pop argentina a comienzos de los años 2000. Surgidas del reality show Popstars, cinco jóvenes revolucionaron a toda una generación que encontraron en sus canciones un espacio de identidad, libertad y pertenencia. Sin embargo, detrás del brillo del éxito absoluto, la banda tuvo que enfrentar un feroz debut en la escena mediática, marcado por las fuertes críticas de una industria dominada por hombres. A 25 años de su nacimiento y en el marco de los preparativos para su regreso musical, las integrantes volvieron a juntarse y rememoraron algunos de sus cruces con figuras de la televisión, y lanzaron fuertes acusaciones contra ellas.

Mario Pergolini, Bandana, Roberto Pettinato

Las fuertes acusaciones de Lissa Vera y Virginia Da Cunha contra Mario Pergolini: "Nos decía que éramos bolas, 5 gordas"

Los comienzos de Bandana se caracterizaron por un estallido de popularidad sin precedentes en la industria musical local. En pleno colapso social y económico del año 2001, las cinco integrantes se convirtieron en un verdadero bálsamo de alegría para millones de adolescentes. El fervor del público las llevó a llenar de forma consecutiva más de 15 estadios Gran Rex, y a vivir extenuantes giras por toda América Latina y España. Sin embargo, mientras los teatros explotaban y las coreografías se replicaban en las escuelas, la relación con los medios tradicionales era sumamente hostil y despiadada.

A 25 años de su nacimiento y en el marco de los preparativos para su regreso musical, las integrantes volvieron a juntarse en el podcast Se dice de mí, y fue en este espacio de catarsis donde expusieron los maltratos que sufrieron por parte de reconocidos periodistas de la época. Las artistas recordaron cómo la prensa se ensañaba con sus cuerpos en lugar de evaluar su desempeño arriba del escenario.

En una de las declaraciones más impactantes del reencuentro, Lissa Vera y Virginia Da Cunha apuntaron contra Mario Pergolini y revelaron el constante acoso verbal que padecían. "Pergolini nos mataba. A Pergolini también lo sacudimos. Nos decía que éramos cinco ‘bolas’. Muy crítico con el cuerpo, constante", acusaron. Sin embargo, aquel no había sido el único enfrentamiento que sufrieron, sino que hubo otros conductores a los que también tuvieron que frenar y defenderse.

Mario Pergolini, Bandana, Roberto Pettinato

El día que casi se pegan contra Roberto Pettinato por las críticas a su cuerpo

El hostigamiento mediático que sufrió el quinteto pop no se limitó a un solo conductor, sino que formaba parte de una cultura televisiva que amparaba la violencia verbal. Roberto Pettinato, también fue parte de las acusaciones que lanzaron Bandana. En aquel mismo programa, y según relató Lissa Vera, el presentador se ensañó de manera cruel con una de sus compañeras, desatando una reacción defensiva inmediata. "Pettinato también nos mataba. Un día no sé por qué se le agarró con Vale y casi me paro de mano ahí en el programa. Casi le hace llorar, y le dije: ‘¿Y vos qué?’", detalló.

La firme postura de la artista frenó en seco los ataques del animador, quien no esperaba una confrontación tan directa. "No le cabió, obviamente, porque como le fui al hueso, no podía seguir. Me iba a empezar a gritar ahí en medio del programa y se tuvo que calmar", cerró. Sin embargo, esto llevó a que analizaran la impunidad de aquella época y cómo sería la reacción en la actualidad. "Hoy si nos hacen lo que nos hicieron en ese momento, son cancelados en todos lados. Pero tuvimos que soportar el cimbronazo de que ellos estaban parados sobre un pedestal y eran totalmente impunes. Podían decirnos cualquier barbaridad", expuso la propia Lissa.

“Se metían con nuestros cuerpos y éramos chiquitas. Yo no sabía que estaba tan buena hasta que miré las fotos de esa época. Me hacían sentir horrible. Lo sobreviví. No tengo traumas infantiles con respecto a eso porque no había tiempo: tenías que seguir laburando”, señaló Lissa Vera. A pesar de esto, aseguraron de que ellas pudieron sortearlo, para que en la actualidad se tomara como una actitud crítica y negativa, y se dejara la normalización de la época.

A.E