Valeria Mazza, a sus 54 años: “Hay que dedicarle tiempo a los hijos cuando son chicos. En la adolescencia lo vas a agradecer”

Valeria Mazza reveló su mirada sobre la crianza y la vida familiar, destacando el rol que ocupa junto a Alejandro Gravier en la educación de sus cuatro hijos. Con una trayectoria marcada por el tiempo compartido y las reglas claras, la modelo habló de cómo la dedicación en los primeros años se refleja en la adolescencia y en la relación que mantienen hoy con Baltazar, Tiziano, Benicio y Taina. Su visión se apoya en la experiencia y en la construcción de un vínculo que sigue vigente en la etapa adulta de sus hijos.

A sus 54 años, Valeria Mazza reveló detalles de la crianza de sus hijos junto a Alejandro Gravier

Valeria Mazza dio una entrevista con Angie Landaburu en el ciclo Ángeles y Demonios sobre su vida familiar y la relación con sus cuatro hijos, Baltazar, Tiziano, Benicio y Taina. Con naturalidad, compartió su visión sobre la crianza y el tiempo compartido, destacando que la clave está en invertir en los primeros años. “Es muy importante dedicarle mucho tiempo a los chicos cuando son chicos… todo el tiempo invertido con el chiquito, de dos, tres, cuatro… cuando llegues a la adolescencia lo vas a agradecer”, expresó.

Valeria Mazza

En la misma línea, la modelo recordó cómo junto a Alejandro Gravier decidieron priorizar el tiempo compartido en familia. “Nosotros tenemos mucho tiempo compartido con nuestros hijos y, si bien creo que somos padres exigentes, somos muy cariñosos y muy de clan, de estar juntos”, explicó. Hoy, con sus hijos mayores, asegura que esa elección se refleja en la manera en que ellos siguen eligiendo pasar vacaciones y momentos con sus padres. Además, destacó que ella no es amiga de sus hijos: “Yo no soy mamá, amiga, soy mamá”.

Sobre las personalidades y los gustos de cada uno, Valeria Mazza fue clara: “Nunca me gustó etiquetarlos… creo que uno mismo los va etiquetando a los chicos y en realidad van a hacer lo que quieran ser”. Reconoce que hay similitudes físicas y de carácter, pero también diferencias que enriquecen la dinámica familiar. Prefiere acompañar sin imponer, confiando en que cada uno de sus hijos encuentre su propio camino, ya sea en el deporte, la actuación o el modelaje.

Valeria Mazza, Alejandro, Baltazar, Tiziano, Benicio y Taina Gravier

De Taina, la única mujer, habló con entusiasmo y cariño. “Taina es artista seguro desde muy chiquita estudia canto, baile, actuación, le encanta y ahora está haciendo teatro musical, es su pasión y lo disfruta enormemente”. También destacó su creatividad en la moda: “A veces viene a buscar y yo le digo ‘ay, mira este'; entonces ella empieza a revisar y saca algo que jamás se me hubiese ocurrido y lo reinventa con sus accesorios”.

Valeria Mazza contó cómo en su familia combina exigencia y cercanía

Por otro lado, Valeria Mazza también se refirió al crecimiento y la vida de sus hijos varones, quienes ya transitan caminos propios. “Baltazar vive en Madrid y se recibió de ingeniero industrial. Tiziano dedica gran parte del año al esquí, mientras que Benicio y Taina continúan en Buenos Aires, iniciando sus estudios universitarios”, comentó. Destacó que en este momento tanto ella como Alejandro Gravier, tienen más tiempo también para ellos.

Valeria Mazza, Alejandro, Baltazar, Tiziano, Benicio y Taina Gravier

La confianza es otro pilar de su crianza; la modelo recordó que se fue de su casa a los 17 años y valora la generosidad de sus padres. “Creo que mis hijos tienen muchas más capacidades y herramientas de las que nosotros tuvimos y confiamos enormemente en las decisiones que ellos tomen y los vamos a acompañar”. También aseguró que no es celosa con las parejas de sus hijos: “Nuestras casas son casas abiertas, siempre nos gustó mucho que los chicos inviten… facilitamos para que sea el lugar de encuentro”.

En la rutina familiar, hay reglas que se mantienen firmes. Una de ellas es la prohibición de teléfonos en la mesa. “En la mesa justamente es el lugar donde se comparte. Entonces no me gusta. Es más, te diría que cuando voy a un restaurante y veo chicos con el teléfono en la mesa… es como que me estuvieran dando un puñal en el estómago”, contó Valeria Mazza. Además, exige orden y participación en las tareas del hogar, convencida de que la responsabilidad se aprende desde lo cotidiano.

Valeria Mazza y Taina Gravier

Valeria Mazza reafirma su visión sobre la crianza y la vida familiar, destacando el valor de haber acompañado de cerca a sus hijos desde la infancia. Su experiencia muestra cómo el tiempo compartido y las reglas claras se transformaron en vínculos sólidos que hoy continúan en la etapa adulta. Con esta mirada, la modelo resume una forma de entender la familia basada en la confianza, la dedicación y la continuidad de momentos compartidos que fortalecen la relación con cada uno de sus hijos.

VDV