Vicente, el hijo de Elizabeth Vernaci cumplió 24 años: las fotos que eligió la conductora para celebrarlo

Elizabeth "La Negra" Vernaci es una de las figuras más emblemáticas y revolucionarias de la radiofonía argentina. Con una trayectoria extensa, su voz irreverente y humor ácido marcaron un antes y un después en los medios de comunicación. En la actualidad, su importancia se mantiene intacta liderando su programa en Pop Radio y destacándose en televisión, consolidándose como una referente de opinión indiscutible y ganadora de múltiples premios Martín Fierro.

Sin embargo, detrás de esa mujer frontal y audaz que desafía los límites del aire, existe una faceta íntima resguardada bajo estricto hermetismo. La conductora construyó una sólida vida familiar en privado enfocada plenamente en la crianza de su único hijo, Vicente Bonavetti Vernaci. El joven se mantiene alejado de la exposición mediática, pero se vuelve objeto de orgullo y protagonista de posteos cuando llegan fechas importantes, como su cumpleaños.

Las fotos para Vicente, el hijo de Elizabeth Vernaci que cumplió 24 años

El cumpleaños 24 de Vicente, el hijo de Elizabeth Vernaci

Elizabeth Vernaci mantiene sus redes sociales centradas en sus diversos trabajos y entrevistas en la radio y el streaming. Sin embargo, en ocasiones se permite desbordar de orgullo absoluto con sus seguidores, sobre todo cuando hay que celebrar el cumpleaños 24 de su único hijo, Vicente Bonavetti . En esta ocasión tan significativa, la carismática conductora decidió dejar de lado por un momento su habitual reserva para compartir con su enorme comunidad de seguidores una faceta profundamente íntima y conmovedora.

A través de sus redes sociales oficiales, la locutora armó una cuidada publicación especial en la que compiló tiernas fotografías de la infancia de Vicente, entrelazadas con postales de los distintos viajes que disfrutaron juntos a lo largo de los años. Las imágenes se vuelven un reflejo de la complicidad, las risas compartidas y el fuerte vínculo que los une, mostrando el crecimiento de un niño que se convirtió en el gran pilar de su vida.

Las fotos para Vicente, el hijo de Elizabeth Vernaci que cumplió 24 años

Para acompañar el emotivo video, "La Negra" le dedicó un mensaje cargado de amor y ternura. La conductora escribió de manera directa: "Felices 24. Cada año que pasa me gusta más ser tu mamá. Al paso, al trote, ¡al galope, galope, galope! Tu felicidad siempre va a ser la mía". Este cálido saludo no solo generó una oleada de interacciones y felicitaciones por parte de sus colegas del medio y fanáticos, sino que también dejó en evidencia el costado más humano, protector y devoto de una madre que, a pesar de la fama, siempre priorizó el bienestar, la felicidad y la privacidad de su hijo en cada etapa de su camino.

¿Quién es Vicente, el hijo de Elizabeth Vernaci?

Vicente Bonavetti nació el 11 de septiembre de 2002, siendo el fruto de la relación sentimental que Elizabeth "La Negra" Vernaci mantuvo a finales de los años noventa con el productor y exdirector artístico Martín Bonavetti . Desde su llegada al mundo, su madre se encargó de forjar con él un vínculo inquebrantable basado en la confidencialidad, la confianza mutua y una profunda complicidad, llegando a definirlo públicamente en reiteradas ocasiones como su persona favorita.

A pesar de ser el heredero de una de las máximas celebridades de los medios argentinos, Vicente siempre optó por construir un perfil extremadamente bajo. El joven prefiere mantenerse alejado de las cámaras y los flashes de la farándula local para focalizarse de lleno en sus pasiones personales. Aunque posee una cuenta oficial de Instagram de carácter privado que supera los 27 mil seguidores, no busca la masividad ni la fama mediática. En cuanto a su presente profesional, eligió un camino completamente diferente al de sus padres: estudia la carrera de Ingeniería Mecánica en la Universidad de Buenos Aires y corre carreras de rally.

Las fotos para Vicente, el hijo de Elizabeth Vernaci que cumplió 24 años

La emotiva celebración por los 24 años de Vicente reafirma el inmenso orgullo que define a Elizabeth Vernaci en su rol más valioso. Más allá del éxito arrollador que la consagra en la radio, el álbum de recuerdos compartidos por la conductora dejó en claro que su mayor logro es el presente de su hijo.

A.E