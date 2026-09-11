Murió Astrid, la princesa de Noruega, dos días después del funeral de su hermano: el homenaje de la Familia Real

Astrid, la princesa de Noruega, falleció a los 94 años en un momento de especial sensibilidad para la Casa Real, apenas días después de acompañar a su familia en las honras fúnebres de su hermano. Su partida marca el cierre de una generación dentro de la monarquía y deja un legado institucional que se sostuvo durante más de siete décadas. La noticia se conoció de manera oficial y generó un nuevo capítulo en la historia reciente de la dinastía, donde su figura se recuerda por el compromiso y la cercanía.

A días del funeral del rey Harald V, falleció la princesa Astrid de Noruega

La Casa Real de Noruega atraviesa un momento de profundo duelo tras confirmarse el fallecimiento de la princesa Astrid a los 94 años. La noticia se conoció este viernes 11 de septiembre y llega apenas dos días después del funeral de su hermano, el rey Harald V, quien murió a fines de agosto. Con su partida, se cierra una etapa en la historia de la monarquía noruega, ya que la princesa era la última representante de su generación dentro de la familia.

Astrid de Noruega

Luego de que se conociera el deceso, el rey Haakon VIII decretó que las banderas del Palacio Real ondeen a media asta como señal de respeto y homenaje. La medida se mantendrá durante la jornada de hoy y el día del funeral, en un gesto que refleja la importancia de su figura dentro de la institución. La princesa había acompañado a su familia en las honras fúnebres de Harald, donde se mostró con entereza pese a su avanzada edad, en lo que terminó siendo su última aparición pública.

Cabe destacar que la Astrid de Noruega nació en 1932 y desde muy joven asumió responsabilidades institucionales. A los 22 años, tras la muerte de su madre, la princesa heredera Märtha, debió ocupar el rol de primera dama de Noruega. Desde entonces, se convirtió en un pilar fundamental para su hermano Harald y para las siguientes generaciones, destacándose por su compromiso con los sectores más vulnerables.

Astrid de Noruega en el funeral de su hermano, rey Harald V

Su trayectoria estuvo marcada por la lealtad y la dedicación. Durante décadas representó a la monarquía en actos oficiales y patronatos, siempre con un estilo directo y extrovertido que la convirtió en una figura muy valorada. Su carácter fue clave para sostener a la familia en momentos de transición y para reforzar el vínculo entre la corona y la sociedad noruega. Además, su presencia constante en la vida pública consolidó un legado que acompañó los cambios sociales de su tiempo.

El legado de la princesa Astrid en la historia moderna de Noruega

La princesa Astrid fue reconocida por su capacidad de tender puentes entre la institución y la gente. Su interés por la inclusión y el apoyo a los más vulnerables la llevó a participar activamente en causas sociales, consolidando una imagen de cercanía que trascendió generaciones. Su papel institucional fue decisivo en la modernización de la monarquía, acompañando los cambios sociales que marcaron la segunda mitad del siglo XX.

Astrid de Noruega

El propio rey Haakon VIII destacó su figura en un homenaje público, subrayando que la familia aprendió enormemente de ella y que nunca tuvo miedo de expresar su opinión. Su carácter abierto y su disposición constante fueron un sostén fundamental para el rey Harald V, especialmente en los años en que el monarca enfrentó problemas de salud y desafíos institucionales. El fallecimiento de la princesa se produce en un contexto de gran impacto para la Casa Real de Noruega, que aún se encontraba en pleno duelo por la pérdida del rey más longevo de Europa.

El funeral del monarca reunió a representantes de distintas casas reales europeas y fue un acto de despedida cargado de simbolismo. Astrid de Noruega estuvo presente en esa ceremonia, acompañando a su familia y dejando una imagen de fortaleza que ahora adquiere un valor especial. La ceremonia será un nuevo momento de encuentro entre la corona y la ciudadanía, en el que se recordará a la princesa como una figura entrañable que supo mantener viva la tradición y al mismo tiempo adaptarse a los cambios de su tiempo.

Astrid de Noruega

Astrid, la princesa de Noruega, dejó una trayectoria marcada por el compromiso institucional y la cercanía con la ciudadanía. Su papel como referente dentro de la familia y su apoyo constante en momentos clave consolidaron un legado que acompañó la evolución de la monarquía en tiempos de cambio. Con su partida, la Casa Real prepara un homenaje que pondrá en valor su figura, a pocos días del funeral del rey Harald V.

VDV