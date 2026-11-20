Chule Von Wernich volvió a mostrar su afinidad por las tendencias con un estilismo que reunió distintas influencias de moda. Esta vez, apostó por una combinación de inspiración bohemia, guiños western y algunos detalles rockeros, en una propuesta que tuvo al denim como punto de partida.

Chule Von Wernich

El conjunto se destacó por el contraste entre una prenda superior sencilla y una minifalda cargada de detalles. Los accesorios, por su parte, acompañaron la elección sin quitarle protagonismo a la pieza central y terminaron de definir una estética fresca, urbana y con personalidad.

La minifalda de denim con flecos negros de Chule Von Wernich

La prenda Chule Von Wernich que concentró todas las miradas, fue una minifalda de denim azul con bolsillos delanteros, costuras decorativas y pequeñas tachas metálicas distribuidas sobre la superficie. También presentó bordados y líneas de pedrería que dibujaron motivos geométricos sobre el tejido. Sin embargo, el detalle más distintivo estuvo más abajo: una terminación de flecos negros largos que aportó movimiento y reforzó la inspiración western del diseño.

La minifalda de denim con flecos negros de Chule Von Wernich

Para equilibrar la fuerza visual de la falda, Chule eligió una musculosa blanca ajustada al cuerpo, de largo cropped, escote amplio y tirantes anchos. La sencillez de la prenda superior contrastó con los detalles de la minifalda y dejó la cintura ligeramente al descubierto. De esta manera, la combinación de básicos de verano y una pieza con carácter construyó el eje principal del estilismo.

Los accesorios que completaron la apuesta boho-western de Chule Von Wernich

En los complementos, Chule Von Wernich mantuvo una línea de inspiración minimalista, aunque sumó algunos detalles que aportaron color y brillo. Eligió una cadena dorada de eslabones gruesos con un dije central de trébol verde, un accesorio que se convirtió en uno de los puntos de atención del conjunto. También llevó pequeños aros, varias pulseras y brazaletes en ambas muñecas, con una combinación de tonos metálicos y detalles azules y blancos.

Los accesorios que completaron la apuesta boho-western de Chule Von Wernich

Los accesorios acompañaron la propuesta sin competir con la minifalda, que concentró los elementos más llamativos del outfit. El resultado fue un estilismo que combinó la frescura de las prendas de verano con la impronta artesanal de los flecos, las tachas y los bordados. Entre referencias bohemias, western y rockeras, Chule Von Wernich logró una propuesta contemporánea en la que una sola pieza protagonista transformó por completo un conjunto de básicos.