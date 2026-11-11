De Myla Cambasio a Chule Von Wernich, los mejores looks en la final de Tortugas

Por una tarde, Tortugas se disfrazó de Palermo con una final, la de su 86º Abierto de Polo, que nada tuvo que envidiarle a la de cualquier jornada inolvidable del tradicional Abierto Argentino. No sólo dentro de la alternativa cancha 6 se vivió un partido de altísima gama, con La Natividad La Dolfina ganador en un partido peleado frente a La Hache, sino en las tribunas y los palcos donde los famosos, como Juliana Awada, dijeron presente como pocas veces en la historia de Tortugas.

Las mejores fotos del Abierto de Tortugas: de Juliana Awada y María Vázquez a Myla Cambiaso y Chule von Wernich

La calidad del partido y el fin de semana doble extra large por la visita del Papa invitaban a trasladarse hasta el primer country de la Argentina y América del Sur, con un sol que iluminó a pleno y la promesa de una salida social que valía la pena. Una de las que así lo entendió fue Juliana Awada, presente junto a su hija Valentina Barbier y a su hermano Daniel Awada, todos invitados por su hermana Soraida Awada a su casona emplazada justo en uno de los laterales de la cancha 6.

La Natividad La Dolfina: Barto Castagnola, Adolfo Cambiaso, Poroto Cambiaso y Jeta Castagnola.

Juliana, vestida por la marca de su cuñada Yanina Solnicki, El Camarín, la misma que suele elegir María Vázquez, se instaló en la terraza de uno de los cuatro palcos de dos pisos que se montaron para la gran final. Todo queda en familia, porque Solnicki es además la madre de Lara Tarlowski, novia de Poroto Cambiaso. Ninguno se perdió un segundo de los apasionantes ocho chukkers que consagraron a los de Cañuelas por 16 a 10.

Juliana pasó la tarde junto a su hermano Daniel Awada y su cuñada Yanina Solnicki.

Carla Pereyra.

Ese sector de palcos acaparó todos los flashes, ya que en el de al lado al de los Awada coincidieron Nacho Figueras con Delfina Blaquier, los polistas Facundo Pieres y Pablo Mac Donough, el abogado Máximo Petracchi y Flavia Palmiero junto al cineasta Luis Scalella. Carla Pereyra llegó con el partido ya empezado junto a dos amigas españolas, las tres muy pendientes de lo que pasaba en Madrid con el partido entre el Atlético del “Cholo” Diego Simeone y el Barcelona.

María Vázquez.

Mía Cambiaso, by Johanna Ortiz, María Vázquez, by El Camarín, Myla Cambiaso y Lara Tarlowski.

Luis Scalella y Flavia Palmiero

La política dijo presente en otro de esos espacios, el de National Brokers, con el concejal de Pilar Juan Martín Tito acompañado por su hermano Juan Manuel y su padre Armando Tito, presidente del grupo. Fanático de Estudiantes de La Plata, quien se postulará el año próximo por la intendencia de Pilar le aseguró a sus íntimos que estará en Montevideo para alentar al “Pincha” en la final de la Libertadores.

Juan Manuel Tito, concejal de Pilar, con su hermano Juan Manuel y su padre Armando.

Nacho Figueras y Delfinita Blaquier.

Los palenques de ambos cuartetos también tuvieron lo suyo. En el de La Natividad La Dolfina, María Vázquez siguió el partido inseparable del estilista Eddie Rodríguez, mientras que su hija Myla Cambiaso (de jardinero azul, camisa blanca y bandana estampada) y su nuera Lara, iban y venían al igual que Chule von Wernich, la pareja de Barto Castagnola, muy canchera con shorts de jean y la remera suplente blanca de su novio.

Lara Tarlowski y Myla Cambiaso, cuñadas.

Adolfo Cambiaso, abrigado rumbo a la premiación.

Julieta Spina.

A más de cien metros en diagonal, el palenque de La Hache tuvo como protagonistas a Jorge "Corcho" Rodríguez, sponsor de los de verdes con su club uruguayo Yellow Rose, y el cantante de Airbag Patricio Sardelli, un mix curioso entre el polo y el rock. Muy cerca de ellos se la vio en una situación ambigua a Mía Cambiaso, la hija mayor de Adolfo Cambiaso y María, que además es novia de uno de los polistas de La Hache, el back Tomás Panelo. Al igual que en la final de Hurlingham, Mía tuvo el corazón partido entre su casa, La Dolfina, y el club en el que juega su amor. Al final del partido fue directo al palenque vencedor para reencontrarse con sus padres y sus hermanos.

Jorge “Corcho” Rodríguez y “Pato” Sardelli en el palenque de La Hache.

Los ocho protagonistas de la final regalaron un espectáculo tan intenso como vibrante e incierto en su resultado hasta poco antes del epílogo. Recién en los dos últimos chukkers el Dream Team de Cañuelas rompió la paridad con un 5 a 1 parcial que estiró el resultado a una diferencia de seis goles muy exagerada para lo que fue el desarrollo. Así lo reconoció el propio Adolfito en el post partido, no conforme con su rendimiento pero consciente del poder de fuego que sacan a relucir en las difíciles.

Adolfito y su hijo Poroto.

Barto Castagnola y Chule von Wernich.

Chule von Wernich.

La aventura del nuevo equipo, La Natividad La Dolfina, que creó Adolfito Cambiaso hace un año con su hijo y los hermanos Castagnola sigue viento en popa: veinte partidos jugados de Triple Corona, veinte ganados, y cinco títulos sobre cinco torneos disputados. Son números que reflejan una superioridad que vienen demostrando desde que nacieron como equipo, ahora con La Hache como gran contrincante. Así pasó Tortugas, con un nivel general de polo que invita a soñar con un Palermo revitalizado y glamoroso tanto dentro como fuera del césped de la Catedral.

Fotos: F.De Bártolo/Perfil.