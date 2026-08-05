Las fotos más románticas de Chule Von Wernich y Barto Castagnola de vacaciones

Después de un impasse en el 2025 que congeló la relación durante varios meses, el polista Barto Castagnola (25) y la cantante Sofía ‘Chule’ von Wernich (28) volvieron a encauzar sus sentimientos y a darle una nueva oportunidad al amor. Como en todo romance que involucre a un polista argentino de alto hándicap, que pasan casi la mitad del año en el exterior por distintas competencias, la distancia juega un papel preponderante para sostener el vínculo.

Las fotos más románticas de Chule Von Wernich y Barto Castagnola en Italia

No es fácil para ninguno de ellos mantener la llama de la pasión encendida cuando los viajes y las largas estadías en el otro hemisferio conspiran con la convivencia. Pero Barto y Chule, que también suele viajar por su agenda musical, se las vienen arreglando para estar uno cerca del otro, y así lograron coincidir a fines de julio para compartir unas vacaciones soñadas en Cerdeña.

Barto Castagnola y Chule Von Wernich

Después de perder con su equipo Dubai la final de la Gold Cup del British Open en Inglaterra, Barto se vino unos días a la Argentina para reencontrarse justamente con Chule y con sus raíces. Estuvo en La Rural durante la jura de caballos de la raza Polo Argentino y a los pocos días se embarcó con ella rumbo al paradisíaco destino del sur de Italia.

Chule Von Wernich en Italia

Como su participación en Sotogrande, España, comenzó recién este lunes con la Copa de Plata, aprovechó unos valiosos diez días sin polo para dedicárselos a su pareja. Así, a casi un año de la reconciliación, el vínculo se asienta sobre bases más sólidas de cuando empezó —años atrás— como una apuesta más.