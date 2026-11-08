De Myla Cambiaso a Lara Tarlowski y Chule Von Wernich: las mejores fotos de la final del Campeonato de Polo en Tortuguitas

La final del Abierto de Tortugas, el campeonato de polo de Tortuguitas, volvió a convertirse en uno de los encuentros más destacados de la agenda deportiva de este fin de semana. Entre el clima ecuestre, la tradición y la exclusividad del entorno, distintas figuras del ambiente dijeron presente para disfrutar de una jornada que también tuvo a la moda y los looks como grandes protagonistas. Entre ellas, se destacaron Myla Cambiaso, Lara Tarlowski, hija de Yanina Solnicki, y Chule Von Wernich.

La final del Campeonato de Polo de Tortuguitas: los grandes protagonistas

Este domingo 8 de noviembre, el Tortugas Country Club fue escenario de una de las citas más esperadas de la temporada de polo: la final del 86° Abierto de Tortugas, un certamen emblemático que integra la prestigiosa Triple Corona, junto con los abiertos de Hurlingham y Palermo. La definición, disputada por la Copa Emilio de Anchorena, dejó al gran ganador del circuito: La Natividad La Dolfina, conformado por: Camilo "Jeta" Castagnola, Bartolomé "Barto" Castagnola, Adolfo "Poroto" Cambiaso y Adolfo Cambiaso, invictos en la Triple Corona.

Camilo "Jeta" Castagnola, Bartolomé "Barto" Castagnola, Adolfo "Poroto" Cambiaso y Adolfo Cambiaso | Créditos: Fede de Bártolo

Pero, como sucede en cada encuentro de esta magnitud, la atención también estuvo puesta fuera del campo de juego. Los palenques y los espacios exclusivos del club se convirtieron en el punto de encuentro de empresarios, familias vinculadas al mundo ecuestre, deportistas y personalidades del espectáculo, que acompañaron la gran definición.

Mía Cambiaso, María Vázquez, Myla Cambiaso y Lara Tarlowski | Créditos: Fede de Bártolo

Entre los rostros que dijeron presente se destacaron Myla Cambiaso, Lara Tarlowski, hija de Yanina Solnicki, y Chule Von Wernich, quienes formaron parte de las postales de una tarde en la que la elegancia y el espíritu social del polo tuvieron tanto protagonismo como el deporte. Con looks especialmente elegidos para la ocasión y en un entorno que combina tradición, exclusividad y glamour, las jóvenes referentes captaron las miradas durante una nueva edición de uno de los eventos más convocantes del calendario hípico y social argentino.

Chule junto a su novio, el polista Bartolomé "Barto" Castagnola | Créditos: Fede de Bártolo

Myla Cambiaso, Lara Tarlowski y Chule Von Wernich: las nuevas generaciones del ambiente del polo

En materia de estilo, Carla Pereyra apostó por una propuesta casual chic, ideal para una tarde al aire libre. Eligió una blusa clara de lino con bordados en azul marino, que combinó con jeans oscuros y un cinturón con hebilla plateada. Completó el conjunto con anteojos de sol cat eye y una cartera de cuero marrón, en una apuesta relajada que sumó detalles sofisticados. Chule Von Wernich llevó una chaqueta de cuero negra y una cadenita de oro con un dije que marcó el toque glam a su estilismo.

Carla Pereyra en la final del Campeonato de Polo en Tortuguitas | Créditos: Fede De Bártolo

Por su parte, Myla Cambiaso se inclinó por una impronta boho y descontracturada, con un jardinero de denim desgastado sobre una camisa blanca oversized. El detalle distintivo fue una bandana roja anudada en la cabeza, que aportó color y personalidad al outfit. Lara Tarlowski lució una falda larga de volados con estampado patchwork en tonos tierra, terracota y bordó, que combinó con un top oscuro y una chaqueta negra. Una elección de inspiración bohemia que se destacó por sus texturas y contrastes.

Myla Cambiaso y Lara Tarlowski junto con otras invitadas al evento de polo | Créditos: Fede de Bartolo

Cabe destacar que, la final del Campeonato de Polo en Tortuguitas también convocó a numerosas figuras del espectáculo, la moda y el ámbito social. Entre los invitados se pudo ver a Juliana Awada junto a su hija, Valentina Barbier; Nacho Figueras y Delfina Blaquier; Jorge "Corcho" Rodríguez; Pato Sardelli, cantante de Airbag; y Flavia Palmiero, quien asistió acompañada por su esposo, Luis Scalella.

FOTOS: Fede de Bártolo